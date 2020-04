Řekni, kde ty ženy jsou?

Komentář Kateřiny Kňapové: Opatření přijímaná kvůli zastavení pandemie koronaviru mají odlišné dopady na ženy a muže. Česká republika to ale ignoruje. Většinu rozhodnutí dál přijímají hlavně muži.

Naposledy jsem si toho všimla při ustavování Národní ekonomické rady – nejdříve samí muži a žádná žena. No a co? Říkáte si možná. Vždyť tam přece mají být lidé podle svojí kvalifikace, ne podle toho, co mají mezi nohama. Při pohledu na zástupy pánů v oblecích, kteří rozhodují o celé společnosti, si jeden říká, jestli ta kvalifikace je přece jen tím hlavním měřítkem. A jestli se tím neochuzujeme o důležitou perspektivu k řešení problémů. Teprve dodatečně Národní ekonomickou radu nakonec doplnily dvě ženy – ekonomka Ilona Švihlíková a podnikatelka Simona Kyjonková.

Ve své knize Invisible Women popisuje britská novinářka Caroline Criado-Perezová na různých příkladech, od plánování veřejné dopravy, přes medicínu, hygienu až po design dopravních prostředků, jakým způsobem dopadá na životy žen to, že při plánování či vývoji nejsou dostatečně zohledněny jejich odlišné potřeby. Příčina je část velmi prostá – prostě to nikoho nenapadne, protože