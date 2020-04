Glosa: O jedné velké příležitosti, kterou nám přinesla pandemie koronaviru

Tom Moore se rozhodl, že do svých narozenin zvládne stokrát přejít zahradu a uspořádá při tom sbírku pro lékaře a zdravotníky. Doufal, že vybere tisíc liber. Tomovi je devadesát devět let, je to Brit, válečný veterán a na kontě sbírky už má přes dvacet pět milionů liber. A zatímco se všichni dojímáme nad jeho gestem, položila jsem si otázku, co teď dělají „naši“ senioři.