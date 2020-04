Obchody se sice otevírají, ale nikdo tam nesmí. Chyba ministerstva zdravotnictví zmátla i policii

Od začátku dubna se podle nařízení ministerstva zdravotnictví „zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť“. Jednoduše řečeno to znamená, že do obchodů nikdo nemůže, a to ani do těch, jejichž otevření resort povolil.

Jak si tato protichůdná opatření vykládat, nevědí ani policisté. „Prostudovali jsme nařízení a