Notes: Pátek, Putin, pandemie a pozitivní zprávy k tomu

Začněme dobrými zprávami. Pokud čtete tento text, znamená to, že je pátek a vy jste přežili další týden pandemie, praní roušek, domácího učení dětí a mnoho dalších radostí. To je rozhodně důvod na malou oslavu.

Oslavovat může i Anna Daňová z Brna. Chudé ženě z vyloučené lokality se před úřady zastal Ústavní soud a umožnil jí dál vychovávat těžce postiženého chlapce, o kterého pečuje prakticky od narození. „Nikomu bychom ho nedali. A ústavním soudcům chci napsat osobní dopis s poděkováním za to, že se nás zastali,“ vysvětluje v textu Janě Ustohalové žena, která kvůli dluhům z minulosti téměř přišla o možnost pečovat o dítě, které nikoho jiného nemá.

Mimochodem, pokud byste v těchto dnech uvítali dobrých zpráv více, zkuste náš nový tag Pozitivní zprávy.

Ještě před pár měsíci by málokdo předvídal, že doma spíchnutý látkový čtverec bude jedním z nejžhavějších módních trendů i diskusních témat letoška. Ale stalo se, a vy si můžete vybrat, zda jste přesvědčeni o účinnosti roušek, nebo je nosíte pouze z povinnosti. Své pochybnosti podložené výzkumy sepsala Iva Pekárková. Protinázor podložený jinými výzkumy naopak v rozhovoru zastává Petr Ludwig. A vy máte při vyvařování té své o čem přemýšlet.

Velice rozdílné názory zachytil ve svém textu z Německa i Pavel Polák. Netýkají se roušek, ale finanční pomoci, kterou jednotlivé státy v těžké situaci poskytují tamním podnikatelům. Jejich zkušenosti s pomocí se totiž výrazně liší. Od „dodnes jsem ty peníze nedostal. Koukám denně na účet, jestli mi je už poslali. A pořád nic“ až po „no, a za dva dny jsem měl pět tisíc eur na účtu. Vůbec žádná byrokracie!“. I dobře namazaný německý stroj se na některých místech zřejmě dokáže zaseknout.

Před několika týdny se tam proháněli vzácní ptáci, dnes traktor. Honza Moláček zmapoval osud mokřadu na Břeclavsku, který měl být zachovaný. Místo toho z něj ale záhadně zmizela voda a místo začala pohotově obrábět firma z koncernu Agrofert. Sucho, které pro letošní rok předpovídají odborníci, tak na některých místech začíná znepokojivě dřív.

Nouzový stav otevřel ministerstvům ruce a umožnil jim nakupovat bez vypsání tendrů. Díky tomu se k zakázkám dostaly firmy, které se zdravotními pomůckami do té doby neměly žádné zkušenosti. Na jednoho takového prodejce se podívala Eliška Hradilková Bártová a Prokop Vodrážka a zjistili, že jeho stopy vedou až do Belize.

Včera odpoledne se to stalo poprvé. Ruský prezident Vladimir Putin nepůsobil jako sebejistý vůdce. Oznámil občanům, že „situace se mění každý den a ne zrovna lepším směrem“ – tak začíná komentář Petry Procházkové o tom, že ruský vládce po letech neohroženosti zřejmě poprvé narazil na protivníka, který mu dělá opravdu vrásky. Koronavirus se v Rusku rychle šíří, ceny ropy klesají, ceny potravin a léků rostou a odhaduje se, že dvacet milionů Rusů nemá nyní příjem. „Virus je na vzestupu a vytlačil Putina do ústraní,“ píše Petra v textu, který by v ústraní rozhodně skončit neměl.

Honza Tvrdoň zjistil, že bývalý ministr pro místní rozvoj František Lukl nakonec bude kandidovat za Starosty a nezávislé. Lukl s kandidaturou váhal poté, co se zúčastnil kritizované „klobáskové“ schůzky expertního týmu prezidenta Zemana.

Vyznat se ve vládních opatřeních v těchto dnech není snadné. Ostříhat se od pondělí můžete, pokud jste pes, ale ne člověk. Otevřít obchod můžete, ale nesmí do něj lidi. A cvičit můžete v uzavřeném fitku, ale už ne při venkovním tréninku fotbalu. Alespoň tomu poslednímu problému se pokusil ve svém textu přijít na kloub David Janeczek. A pokud vám vrtá hlavou, proč neustále slýcháte o seriálu Pán tygrů od Netflixu, Šimon Šafránek má pro vás v textu odpověď.

Bonus na závěr

Zvažujete ve chvílích volna, kam se toto léto vydáte na dovolenou? Možností je spousta: obývák, balkon, pro ty šťastnější i zahrádka, nebo dokonce chalupa. Nebo můžete dumat i nad nabídkou, kterou začalo na Facebooku propagovat čínské velvyslanectví v Praze, a vydat se rovnou do Wu-chanu. Ten podle ambasády „není jen o koronaviru“. Rozhodně je to příslib zajímavé dovolené a možná byste si z ní neodnesli pozitivní jenom pocity.