Žádný návrat ke starému normálu se konat nebude. Nenechme datové skladníky definovat náš nový svět

Stále silněji je tlačen pohled, že v současné situaci je na výběr pouze mezi svobodou a zdravím, případně mezi destrukcí ekonomiky a zdravím. Názory nesouhlasící s formulací těchto voleb nemají prostor, brání přece rychlému vybojování války. Nesmíme se na nic ohlížet, musíme bojovat.

Hlavně bojovat. Jediné, co se k nám přes zavřené hranice dostalo, je čínský styl odpovědi na virus. Kdokoli se podívá například do Jižní Koreje a vznese logickou otázku „proč to neděláme jako tam, když nemají exponenciální růst a obchody jsou otevřené“, je okamžitě uzemněn univerzálním argumentem, že tam je to přece úplně jiné.

Každý den probíhá mediální masáž čísly – počet testů, počet pozitivně testovaných a mrtvých. Ajťáci si počítají a na Seznamu zveřejňují R. Nikdo se ani neptá, jakým způsobem že to R počítají. Přece klesá a to je super. A navíc – dělá to borec z Oxfordu, tak buďte ticho a s úžasem koukejte, jak klesá z 1,2 na 1,1. V každém z nás, kdo někdy nějaký model tvořil, tento přístup zvedá obrovskou červenou vlajku.

V momentě, kdy někdo nechce mluvit o vstupních datech a nezveřejňuje okamžitě s výsledkem i metodiku, je jedno, jestli