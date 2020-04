„Chci být u prvního nádechu dcery, u jejího prvního pláče.“ Otcové opět mohou k porodům

„Tatínkové budou moci být znovu u porodu. Shodli jsme se s odborníky, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Jsem za všechny rodiče moc rád. Vím, že to nebylo snadné. Upravené mimořádné opatření vydáme ještě dnes a platit bude od půlnoci. Není na co čekat,“ oznámil ve středu v osm hodin večer na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dlouho očekávanou zprávu přijali rodiče i část porodnic s ulehčením. Náměstek ministra Roman Prymula už dříve naznačil, že s uvolněním zákazu počítá vláda po Velikonocích.

Jako první začala otce k porodům pouštět Fakultní nemocnice Ostrava a to hned s úderem půlnoci. „Mohou zůstat asi dvě hodiny po porodu, než je rodička