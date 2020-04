Roušky brání šíření nákazy, říká jejich propagátor Petr Ludwig

Ludwig je členem expertní skupiny Covid-Czechia.org, k jejímž klíčovým osobnostem patří dále rektor ČVUT Vojtěch Petráček, podnikatel Martin Hausenblas a vědec Vladimír Ždímal. Jejich doporučení přispělo k tomu, že česká vláda vyhlásila povinné nošení roušek.

Říkal jste, že odmítání roušek nás vrací v debatě o tři týdny dozadu. Proč?

Před třemi týdny bylo ještě hodně věcí jinak. Nebyly publikovány některé důležité studie, které pak potvrdily, že roušky jsou jedna z klíčových cest, jak zamezit šíření koronaviru v populaci. Jedna z nich konkrétně prokázala, že i obyčejná rouška vyrobená podomácku dokáže u asymptomatických pacientů – těch, kdo jsou nakažliví, ale nemají příznaky –, vychytat jimi šířené kapénky s účinností před devadesát procent. Dokáže to skoro jakákoli látka, kterou máte před obličejem. Nezastaví virus, ten je malý, ale zastaví kapénky, ve kterých virus je. To je naprosto zásadní věc. Díky tomu pak změnilo názor i CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a WHO (Světová zdravotnická organizace). Kromě toho vyšla studie, která říká, že vysoké procento lidí je asymptomatických, že příznaky nemají.

Ale to procento asymptomatických pořád ještě není jasné.

Některé studie říkají, že to je kolem