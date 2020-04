Arogantní a v této chvíli opravdu nevhodné. Vedení Prahy se zastalo šéfa hasičů, který má skončit

Šéf pražských hasičů Roman Hlinovský ke konci dubna skončí ve své funkci. Důvodem jeho odchodu je údajně nespokojenost s jeho manažerskými schopnostmi. S jeho koncem přitom nesouhlasí vedení Prahy, které si stěžuje, že s nimi změnu na důležitém postu nikdo neprojednal, a upozorňuje, že na to uprostřed současné koronavirové krize není vhodná doba.

Ke změně na pozici ředitele pražských hasičů by mělo dojít na konci dubna. Současného ředitele Romana Hlinovského má nahradit Luděk Prudil, který zastává stejnou funkci v Libereckém kraji. Jenže Roman Hlinovský říká, že teď odejít nechce. S jeho koncem rovněž nesouhlasí vedení hlavního města.

„Chodí na mě anonymní udání. Generální ředitel Drahoslav Ryba mě požádal, abych se nechal vystřídat šéfem hasičů Libereckého kraje Luďkem Prudilem a přijal jinou pozici,“ uvedl Hlinovský pro Deník N ke svému odchodu.

Důvodem podle něj byla nespokojenost s jeho manažerským vedením a snaha dosadit do vedení pražských hasičů jiného člověka. „Generální ředitel mi opakovaně dával signály, že by si rád vybral někoho jiného. Na konci února mě požádal, abych se nechal vystřídat svým kolegou a nabídl mi místo na generálním ředitelství, které by se mělo týkat zahraniční spolupráce,“ popisuje šéf pražských hasičů.

Odejít chtěl sám, říká vedení

Jeho slova však generální ředitelství odmítá. Hlinovský měl podle nich požádat o převelení sám – a jeho nadřízený souhlasil. „Generální ředitel této žádosti ještě v únoru vyhověl, toto rozhodnutí nabylo právní moci v březnu 2020. Na uvolněné služební místo ředitele HZS hlavního města Prahy byl převeden dlouholetý a zkušený služební funkcionář,“ uvedl mluvčí generálního ředitelství hasičů Rudolf Kramář.

Ten odmítá, že by změnu iniciovalo generální ředitelství nebo že by důvodem Hlinovského odchodu byla nespokojenost. Trvá na tom, že se rozhodl odejít sám. „Nedovedu si nyní jeho chování vysvětlit,“ dodal mluvčí.

Více se k tomu nechtěl vyjadřovat ani ministr vnitra Jan Hamáček, který pouze uvedl, že s odvoláním šéfa pražských hasičů souhlasí. „Mám plnou důvěru v generála Rybu a za jeho rozhodnutími stojím,“ napsal Deníku N a odkázal na vyjádření ředitelství hasičů.

Vysoce postavený zdroj z ministerstva vnitra obeznámený s případem však