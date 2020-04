Ministerstvo obrany odmítá, že se s premiérem Andrejem Babišem dohodlo na „přibrzdění“ nejdůležitější vyzbrojovací zakázky, nákupu pásových obrněnců. „S panem premiérem budeme ještě jednat,“ uvedl ministr Lubomír Metnar. Obrněnce mají být hlavním českým vkladem do schopností NATO, republika ovšem očekává ekonomický propad.

Babiš přibrzďuje obří nákup obrněnců, Metnar chce ještě jednat. Armáda by se v krizi neuskromnila poprvé

Premiér Andrej Babiš ve středu v ČT uvedl, že v době koronavirové pandemie a očekávaných dopadů na ekonomiku není situace vhodná k nákupu dvou set vozidel za více než 50 miliard korun. „Takže víceméně jsme se domluvili s resortem obrany, že to přibrzdíme,“ řekl o zakázce, která má být historicky největší od roku 1989.

Nebyl to premiérův první výrok k pásovým obrněncům. Prakticky přesně před měsícem, 17. března, na tiskové konferenci po jednání vlády řekl: „Skutečně asi dnes okamžitě nepotřebujeme ta BVP, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku.“

Rolí vozidel je přeprava a ochrana výsadku pěchoty na bojišti, kombinovaná s vysokou pohyblivostí a palebnou silou třicetimilimetrového kanonu.

„Je jasné, že následky pandemie koronaviru budou mít dopad i na rozpočet ministerstva obrany. Tím pádem řešíme i vliv na financování strategických projektů, zda jsme schopni je realizovat a ufinancovat. Modernizovat armádu musíme, jakým způsobem, o tom chci hovořit s panem premiérem,“ uvedl v reakci ministr obrany Lubomír Metnar.

Zda se mu podaří předsedu vlády přesvědčit o potřebě obrněnců, ale není jisté. Babiš už v minulosti naznačoval, že by rád získal peníze z ministerstva obrany a že růst rozpočtu tohoto resortu, který ještě nedávno sám vehementně hájil slovy o naprosté prioritě, zabrzdí. Premiér sice nemůže ministerstvu obrany výslovně přikázat, co může a co nemůže koupit, skrze