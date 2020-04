Požádali mě, abych se nechal vystřídat. Teď ale není vhodná doba, říká končící šéf pražských hasičů

Vy jste svým kolegům oznámil, že ke konci dubna ve svojí funkci skončíte. Proč?

Není to nic z čistého nebe, generální ředitel mi opakovaně dává signály, že by si rád vybral někoho jiného, a na konci února mě požádal, abych se nechal vystřídat svým kolegou. Mělo by to proběhnout od 1. května.

Takže to není vaše svobodné rozhodnutí?

Není to moje tužba, samozřejmě, protože vnímám, že tu mám ještě spoustu práce, kterou bych rád dokončil. Rozjeli jsme řadu projektů s městem, kdy se nám povedlo získat prostředky na hasičskou techniku, na rekonstrukci stanic a je toho ještě hodně přede mnou. Já bych to rád viděl trochu jinak, na druhou stranu vnímám, že šéf si má právo vybrat lidi, se kterými dělá.

Co je to za signály, o kterých mluvíte?

Generální ředitel mi vyčítá