Trump netouží zachraňovat před virem svět, spasitelem americké ekonomiky se ale už také nestane, říká analytik

Pandemie potvrzuje, že Spojené státy hrají na mezinárodním poli stále menší roli. USA nestojí v čele boje proti koronavirové infekci, a to nejenom kvůli rozhodování prezidenta Donalda Trumpa. „V poslední době je ale právě díky Trumpově prezidentství vidět, jakým způsobem USA přistupují ke svým spojencům a k mezinárodním institucím, což byl od druhé světové války základ jejich geopolitické moci. Silné spojenectví a to, že národní zájmy USA se do určité míry prolínaly se zájmy jejich spojenců,“ vysvětluje analytik Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky a z Univerzity Karlovy.