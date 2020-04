Letní zahraniční hudební festivaly téměř jistě neproběhnou. Posouvání na pozdější termíny s sebou ale nese problémy

V českém festivalovém prostředí prozatím panuje opatrnost. S výjimkou Metronome festivalu, který již oznámil náhradní zářijový termín, pořadatelé ostatních událostí po radikálním řešení v podobě změny data, nebo dokonce přeložení o rok, prozatím nesáhli. Navzdory den za dnem stoupající pravděpodobnosti těchto opatření stále u většiny organizačních týmů panuje alespoň mizivá naděje, že by se festivaly mohly v původních datech uskutečnit. O jejich případném rušení či přeložení se fanoušci mají dozvídat ve dvouměsíčním předstihu.

Jisté v tuto chvíli je, že i pokud by se české festivaly konaly v původních datech, jejich podobu ovlivní současné dění v zahraničí. Francouzský prezident Emmanuel Macron již z kraje týdne oznámil prodloužení zákazu pořádání festivalů do poloviny července.

V americkém prostředí dokonce rezonuje myšlenka, že koncertní a festivalový byznys bude s ohledem na možná rizika jedním z posledních oborů, kterých se restart ekonomiky bude týkat. Americký poradce Světové zdravotnické organizace Ezekiel Emanuel v debatě pořádané deníkem New York Times upozorňuje na to, že okřídlený „návrat do normálu“ může v tomto prostředí trvat i osmnáct měsíců, tedy do podzimu příštího roku.

Pandemie už uvedla do pohybu některé zahraniční festivaly, včetně těch, které jsou domácím předobrazem. Legendární barcelonská Primavera