Vláda při uvolňování restrikcí zapomněla na církve. Duka chce kostely otvírat postupně

Po vypuknutí koronavirové krize se ministři včetně premiéra Andreje Babiše veřejně obraceli k Bohu. Přesto to vypadá, že při uvolňování opatření na církve a náboženské akce zapomněli. V harmonogramu, který v úterý vláda představila, není o povolení bohoslužeb ani zmínka.

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) dnes večer v České televizi přiznal, že na bohoslužby při rozvolňování zapomněli. A připustil to i vicepremiér a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes na tiskové konferenci. „Již na Ústředním krizovém štábu jsme byli upozorněni, že tam náboženské akce nejsou uvedené, takže předpokládám, že to přinesu na vládu jako podnět z Ústředního krizového štábu,“ doplnil na dotaz Deníku N Hamáček.

Podnět vznesl člen Ústředního krizového štábu a poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) již v úterý a dnes se to na jednání štábu řešilo. „Náměstek ministra zdravotnictví Prymula mi malinko naznačoval, že předpokládal, že se to schová do obecného nařízení, že od 8. června mohou být povoleny akce do padesáti osob. Ale víceméně si myslím, že na to zapomněli,“ řekl Kaňkovský. Prymula mu prý následně slíbil, že bude celou věc řešit a připraví plán uvolňování i pro církve.

Plán pro otevření kostelů navrhne Duka

Prymula to Deníku N potvrdil. „Musíme to ještě probrat na vládě. Od 8. června je to obecně a spadá to do kategorie společenských a kulturních akcí a dalších událostí. Ale včera jsem mluvil s panem kardinálem Dominikem Dukou a ten mi říkal, že