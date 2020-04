Výuka se tento školní rok už v plném rozsahu neobnoví a – jak zjistil Deník N – zavřená zůstane i velká část kroužků pro děti. Například se sportovními aktivitami zatím vláda nepočítá vůbec. Zatímco do června se otevře většina obchodů, služeb i restaurací, děti na venkovní hřiště do prázdnin zřejmě nevyběhnou.

Vláda zchladila malé sportovce, na hřiště do léta zřejmě nevyběhnou

Pět až šest hodin v jedné místnosti se třiceti žáky, kteří sedí v lavicích s rouškou. Představa, kvůli které řada učitelů apelovala na vládu, aby se školy otevřely až po prázdninách. Ministerstva jejich námitky vyslyšela, a starší děti tak zůstanou až do září doma.

Volnočasové aktivity, které navštěvují stovky tisíc dětí, ale často probíhají v odlišných podmínkách. Například sportovní kroužky se konají venku, navíc je možné účastníky tréninků rozdělit do několika menších skupin.

„Všichni se už těšíme, až budeme moci zase trénovat. Chtěli bychom samozřejmě co nejdříve, ale musíme respektovat to, co rozhodne vláda,“ říká Dominik Černý, fotbalový trenér mladších dětí v Baníku Ostrava.

Uzavření kroužků podle něj hůře snášejí rodiče, kteří