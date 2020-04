„Mynář lže, je arogantní. Kubera o něm mluvil s odporem.“ Pravá ruka šéfa Senátu otevřeně popisuje vztahy s Hradem

Přes patnáct let se Petr Kostka pohybuje v nejtěsnější blízkosti předsedů Senátu. Vedl kancelář zesnulému Jaroslavu Kuberovi i jeho nástupci Miloši Vystrčilovi (oba ODS). Přestože obvykle v médiích nevystupuje, nyní po domluvě s Vystrčilem poskytl Deníku N nezvykle otevřený rozhovor o původu výhrůžného dokumentu z čínské ambasády i o vztahu mezi Kuberou a hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Hrad Senátu, Sněmovně i médiím odmítá odpovědět na dotazy, jak se list s razítkem Hradu i čínského velvyslanectví dostal do Kuberovy tašky.

Jak jste se poprvé dozvěděl o dokumentu s čínským razítkem, který si Jaroslav Kubera přinesl z Hradu?

Až po jeho smrti. A to když jsem mluvil s paní Kuberovou o záležitostech pohřbu. Když jsem ze schůzky odcházel, paní Kuberová mi dala složku věcí, mezi kterými byl i tento dokument. O něm mi řekla, že je důležitý a že by ho měl mít Senát. Zároveň sdělila, že o tomto dokumentu informovala ochranku pana předsedy, protože jí připadal výhrůžný a zlý. Ochranná služba si dopis vyžádala, ale následně oznámila, že nespadá do jejich kompetence, a dopis zaslala zpátky.

Popsal vám pan Kubera, jak vypadal ten poslední lednový oběd na Hradě, kde dokument zřejmě dostal?

Explicitně jsem se ho na to ptal