Notes: Koronavirus sem, koronavirus tam…

Ať se podíváte, kam se podíváte, je to samá pandemie, nemocnice či tiskovka nějakého toho premiéra, ministra či jeho náměstka. Tak jsme si s kolegy při ranní videokonferenci říkali, jestli už pomalu nepřichází čas začít přinášet informace i o něčem jiném, pokud možno povzbudivějším. Nebudu vás napínat, pracujeme na tom. Ale patříte-li k těm, kterým u nás takové články nyní chybějí, dneska to prosím ještě vydržte.

Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

Jak mě natírání dveří vrátilo do starých dobrých časů. Někdy je potřeba souhra více okolností, aby člověk prohlédl a některé věci mu takříkajíc docvakly. V tomto případě sehrála hlavní roli kombinace oprýskané barvy na starých dveřích a koronavirové karantény, která přivedla Jána Simkaniče k poznání, proč vlastně mnohým za minulého režimu nic nechybělo. A proč i dnes řada lidí touží po tom, aby se časy, kdy nikdo po nikom nic moc nechtěl, nikdo se nemusel o nic snažit a za nic přebírat zodpovědnost, vrátily. Což se, pokud si zejména dnes nebudeme dávat pozor, může zanedlouho splnit. Hezky to autor namaloval. Dveře jsou skoro jako nové a obraz budoucnosti… to už si přečtěte sami.

Demonstruje se, jak se dá. Nicméně stále je dost těch, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Ti, kteří jsou zvyklí vyrážet do ulic, aby strhli pozornost druhých k tomu, co považují za zásadní problém, to teď nemají lehké. Svolat masovou demonstraci v těchto časech nejde, a tak vymýšlejí různé nové způsoby. Sociolog Petr Vidomus se také podíval na to, komu dnešní situace hraje do karet, kdo a jak se jí snaží využít a která hnutí ztrácejí půdu pod nohama.

Budoucnost se bude lišit od všeho, co jsme kdy zažili. A že je co řešit, na to upozorňuje v rozhovoru s Dominikou Píhovou britský historik, profesor Kolumbijské univerzity Adam Tooze. „Opravdová katastrofa přijde ve chvíli, kdy Západ odvrátí zrak od dramatického dění v rozvojových zemích,“ upozorňuje na jedno z největších nebezpečí, které lidstvu podle něj hrozí. A ty jsou za současné situace ohroženy daleko více než vyspělý Západ.

Krize pomůže oborům, které nejsou masové. Kolegyně Tereza Mynářová vyzpovídala ekonoma společnosti Roklen Dominika Stroukala na téma, ve kterých oborech zaměstnanci pocítí dopady krize způsobené pandemií nejcitelněji a co stát dělá či nedělá pro to, aby je to bolelo pokud možno co nejméně.

„Podívejte, zase áčko“: V přírodě to během uplynulých volných dní žilo. Lidé z měst se rozhodli, že už mají karantény dost, a vyrazili do lesů, na řeky i cyklistické stezky. S nimi i redaktor Prokop Vodrážka a fotoreportér Gabriel Kuchta, kteří zjišťovali, jak se taková invaze za časů koronaviru zamlouvá těm, kteří jsou jí na venkově vystaveni.

Kdo otočil kohoutkem? Tohle se sice epidemie netýká, moc povzbudivé to ale také není. Ještě nedávno tu hnízdili vzácní ptáci a kladli svá vajíčka obojživelníci. Teď cenný mokřad na pozemcích, které obdělává Agrofert, někdo vysušil. Firma se k tomu nezná, a tak se Jan Moláček obrátil na všechny zúčastněné, aby nešetrný zásah do suchem trápeného Břeclavska na jihu Moravy objasnili.

Co si zítra přečtete v tištěném Deníku N

Šéf Senátu si prezidentu Zemanovi stěžuje na kancléře Mynáře

Hamáček je větší pašák než Vojtěch, říká šéf ČLK Kubek. Sám se považuje za průzkumného chrousta

Humanitární agentury OSN žádají svět o více peněz pro boj s koronavirem

Prodavači a pokladní zažívají druhé Vánoce, které nekončí. Prodejnami procházejí tisíce zákazníků

Apple a Google chystají sledování kontaktu s nakaženými koronavirem. Česká eRouška na to jde podobně

Komentář: Peking tahá za nos celý svět. I s pomocí WHO

Seznamte se s novým komiksovým žánrem: roztomilý nářez

Pamětníci, kteří zažili válku či měnovou reformu, se podělili o svůj pohled na epidemii

Co dál stojí za povšimnutí

Přes tři stovky právníků se připojily k výzvě na adresu ombudsmana Stanislava Křečka, aby se přestal řídit svými dojmy a začal žádně plnit svou roli. Informoval o tom server Respekt.cz.

Hygienici prošetřují schůzku poradního týmu prezidenta Miloše Zemana, který se sešel předminulou sobotu v lovecké chatě lánské obory s dalšími veřejnými činiteli. Navzdory vyhlášeným opatřením bylo v místnosti 13 lidí, kteří konzumovali jídlo a pití. Pokud by to vyhodnotili jako přestupek, hrozila by každému s výjimkou prezidenta až třímilionová pokuta, napsal server Echo24.

Zastupitelský úřad města Gurjevsk v ruském Kaliningradu se obrátil oficiálním dopisem na vedení Prahy 6 s žádostí o získání sochy maršála Koněva, která byla odstraněna z náměstí Interbrigády. Zastupitelé jsou ochotni ji odkoupit. Deník N má kopii dopisu k dispozici.

Počet sňatků uzavřených mezi mužem a ženou v Anglii a Walesu klesl za posledních 38 let o 45 procent. Průměrný věk novomanželů je nyní 38 let u mužů a 35 u žen, informovala BBC.

A na závěr jedna dobrá zpráva pro pražskou kavárnu: podle dnes vládou vyhlášeného harmonogramu by mělo být zase otevřeno od 25. května! Alespoň na venkovních zahrádkách.