Turci opět zkoušeli poslat migranty do EU, tentokrát po moři

Autobusy plné zmatených lidí přijíždějí v posledních dnech do tureckého Izmiru. Mnozí jsou na konci sil. „Kupte si člun a plujte do Řecka,“ radí jim turecký doprovod. V úterý odpoledne došlo konečně ke zlomu. Další turecký výsadek uprchlíků do EU se zatím nezdařil.