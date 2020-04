Hamáček je větší pašák než Vojtěch, říká šéf lékařské komory. Považuje se za průzkumného chrousta

Ještě v lednu jste říkal, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je žák, který se snaží, ale problému nerozumí a ve škole by byl na čtyřku. Zajímalo by mě, jakou známku by si zasloužil od šéfa lékařů teď, v době smrtelné nákazy.

Bylo by samozřejmě laciné kritizovat v době pandemie. Ta zaskočila nás všechny. Mě mrzí, že informace, které ministr podával o připravenosti našeho zdravotnictví ohledně osobních ochranných prostředků, se ukázaly jako nepravdivé. To je asi největší chyba.

Pokud je pravdou, že před epidemií varovaly ministerstvo zdravotnictví kvůli ochranným prostředkům tajné služby, pak by z toho určitě měla být vyvozena odpovědnost. Já neříkám, že zrovna v osobě ministra Vojtěcha, ale jestli je na světě nějaká spravedlnost, někdo za ty chyby zodpovědnost nést musí.

Překvapuje mě, když říkáte, že by bylo laciné ministra teď kritizovat, protože se ptám na věci týkající se lidských životů. Vůbec tedy nechápu, co je na tom laciného.

Optimismus pana ministra, co se týká vybavenosti zdravotnických zařízení a jejich připravenosti zvládnout smrtelnou epidemii, je povinným optimismem, ale do značné míry se míjí s realitou.

Mě by zkrátka zajímalo, jestli vláda podle vás obstála, nebo selhala. Ptám se v kontextu toho, že se epidemii daří hodně brzdit.

Vláda si podle mého názoru zaslouží jedničku za to, jak rychle přijala opatření. Mám na mysli ten silně omezený mezilidský kontakt. Možná to bylo také pod vlivem vědomí, že vláda má do určité míry máslo na hlavě, protože naše zdravotnictví na to připraveno není.

A jsem velmi rád, že opatření zafungovala a že nárůst počtu nemocných je takový, že i naše podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví je schopné situaci zvládat. Nejvíc mě mrzí pokles disciplíny a morálky, ke kterému došlo během teplých velikonočních dnů. Strašně rád bych se mýlil, ale obávám se, že se nám to může za deset čtrnáct dní vymstít.

Nezaslouží si ale veřejnost jedničku zase za to, že suplovala vládu ve shánění ochranných prostředků?

Když přišlo nařízení nosit na veřejnosti roušky, bylo to podle hesla „vláda nařídila, ale nezařídila“. O slibu, který tehdy padal, že všichni občané budou jako v Koreji dostávat do schránek roušky, už se dneska vůbec nemluví. Ale my Češi jsme prokázali, že jsme mistři improvizace a skutečně to celonárodní vzepětí při šití roušek považuji za něco obdivuhodného.

Vláda si zasluhuje jedničku za rychlost a rozhodnost ohledně opatření. Mnohé země, které tak neučinily a kde místní vlády situaci bagatelizovaly, na to šeredně doplatily. Vezměte si třeba Velkou Británii, kde administrativa Borise Johnsona totálně selhala. Nebo administrativu Spojených států, která se zachovala stejně diletantsky. V tomhle naše vláda určitě jednala rychle.

Zpočátku bylo ale naprosto chaotické informování veřejnosti. Tam se situace začala normalizovat v momentě, kdy byl ustaven klasický Ústřední krizový štáb vedený podle zákona ministrem vnitra a kdy lidé, kteří zodpovědnost nesou, si práci začali dělit. Teprve v tom momentě celá akce začala vypadat jako organizovaná.

Nedávno ale náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula prohlásil, že se bude promořovat, což ministr vnitra Jan Hamáček odmítl. Připadá mi, že zmatenost vlády trvá dodnes.

Já si myslím, že pan profesor Prymula už dobře ví, že