Jako krizový manažer Putin selhal. Virus ho z kapitánského můstku zahnal do zákopu

Včera odpoledne se to stalo poprvé. Prezident Vladimir Putin nepůsobil jako sebejistý vůdce. Oznámil občanům, že „situace se mění každý den a ne zrovna lepším směrem“. Na tomto celkem banálním sdělení by nebylo nic zvláštního. Kdyby ho nepronesl muž, který obvykle nepřiznává, že by se mu něco nezdařilo.

Prezident a vrchní velitel ozbrojených sil atomové velmoci svým občanům dále oznámil, že je připraven na boj s koronavirem povolat armádu. Včerejší jednání se členy vlády tak atmosférou a dikcí připomínalo válečnou poradu těsně před zahájením útoku na nepřítele. Jen málo se ale podobalo setkání expertů a krizových managerů.

Navíc tahle schůze byla pro Putina, který má jinak podobná setkání s podřízenými velmi rád, utrpením. Probíhala v podobě videokonference. Bez osobního kontaktu, který je v době pandemie nevhodný. Jenže ruský prezident živé publikum