Divadlo NoD hlásí: za týden jsme vybudovali streamovací studio

Jaké je postavení divadla NoD v rámci celého Experimentálního prostoru NoD? Koho zaměstnává a s kým spolupracuje?

Experimentální prostor NoD tvoří divadlo, galerie a kavárna. Všechny tři subjekty patří pod jednu instituci, ale každý z nich má samostatné vedení a o provoz každého z nich se stará jiný výkonný tým. Umělecké vedení divadla v současné době tvoří Janek Lesák a Natálie Preslová, o umělecké vedení galerie se stará kurátor Pavel Kubesa. V divadle NoD nás pracuje pět nastálo, všichni sídlíme v jedné kanceláři. Pak máme okruh stálých spolupracovníků, kteří jsou placeni od repríz. Konkrétně je to tým techniků, těch je pět až sedm, a čtyři herci, kteří se podílejí na inscenacích vznikajících pod hlavičkou NoDu. Kromě toho u nás pravidelně hrají takzvané rezidenční soubory. Stálým rezidenčním souborem je divadlo 11:55, pravidelně u nás hraje také Divadlo MASO, improvizační uskupení 20 000 židů pod mořem nebo soubor Maso krůtí. Prostor nabízíme i jednorázovým rezidenčním projektům, například z řad studentů DAMU. Od rezidentů nechceme žádné nájmy, dělíme si napůl vstupné.

Takže shrnuto: když se nehraje, s výjimkou oněch pěti zaměstnanců tu nemá nikdo žádný stálý příjem.

Přesně tak. S tím, že ani nás pět tu není ve stálém úvazku, pracujeme jako OSVČ.

Jak získáváte finance? A jak se na tom podepíše současná situace?

Zhruba pětinu našich příjmů tvoří granty od Ministerstva kultury a pražského magistrátu, zbytek máme z pronájmů prostoru pro nejrůznější nedivadelní akce a samozřejmě ze vstupného. Z toho musíme pokrýt minimálně náklady na reprízy, což znamená, že si v žádném případě nemůžeme dovolit hrát pro pár lidí, sál musí být pokud možno plný. Během karantény přijdeme nejen o vstupné, ale i o peníze z pronájmů. Což je dvojnásob nepříjemné pro techniky, kteří takové komerční akce obvykle zajišťují a jsou pro ně podstatným zdrojem příjmů.

Je pro vaše techniky a herce NoD jediným nebo hlavním zdrojem příjmů?

Pro herce většinou ne, ti mají obvykle nějaké angažmá nebo další úvazky. Technici ale v relativně malém počtu zajišťují vše, co se v NoDu děje, což bývá minimálně dvacet večerů do měsíce, takže pro většinu z nich je to větší část příjmů.

Co divadlo typu NoDu během karantény může a co nemůže dělat? Dá se alespoň zkoušet?

Původně jsme mysleli, že