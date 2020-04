„Podívejte, zase áčko.“ Tisíce lidí vyrazily z měst na venkov, místní štve nedodržování pravidel

Takovým místem byl i Český ráj – oblíbené turistické místo středních Čech, kam lidé míří například do Drábských světniček nebo na skalní hrad Valečov. Právě zde také před dvěma týdny místní hlásili více lidí, než sem zavítá ve vrcholu turistické letní sezony.

Auta návštěvníků o posledním březnovém víkendu obsadila například centrum Malé Skály. To se nelíbilo nejen starostovi, ale také mnoha místním. „Vnímáme to docela blbě. Je lepší, že se to tady zavřelo,“ vypráví na procházce s kočárkem místní maminka Šárka Boučková.

Na Velký pátek však do Českého ráje dorazilo jen několik stovek turistů, kteří se rychle rozutekli do okolí. Parkoviště zůstala uzavřená a lidé poslechli žádosti místních. Při průjezdu tak bylo možno potkat především místní vysedávající na zápraží nebo pracující na zahrádkách.

Kraj ve spolupráci se samosprávou nechal uzavřít veškerá parkoviště po okolí, aby zabránil hromadným výletům – a také možnosti nákazy. „Bylo tady plno aut. I tam, kde vlastně není parkovací místo. Všude bylo plno lidí. Sama si říkám, že až se tady zase otevřou ty turistické atrakce, bude lepší nevycházet ven,“ dodává Boučková, pečlivě zahalená do roušky.

Důvodem je možná i to, že v jinak malé obci zhruba o 1200 obyvatelích mají již první nakažené. Obava, že by se nemoc mohla mezi místními rozšířit, tak zůstává. „Nějaké případy tady byly, sám nevím, jak se na to dívat. Nemyslím, že je tady nevraživost. Bylo tu hodně lidí z města, ale oni se tady rozprchnou,“ vypráví postarší pán při zalévání zahrady. Ostatně tak lze interpretovat i vládní doporučení: „Můžete chodit ven, ale snažte se přitom co nejvíce dbát na bezpečnost.“

Co by měli v paneláku dělat?

Podobné je to u chalupářů, které policie i vládní činitelé upozorňují, aby se nestýkali s „domorodci“ a nezavlekli mezi ně potenciálně nákazu. Právě obava z nakažení