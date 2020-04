Sítě oblétlo tvrzení radního z TOP 09, že vojáci vozí seniorům perníčky z Penamu. Armáda to popřela

Sociálními sítěmi se od sobotního večera šířila zpráva lounského radního, exposlance TOP 09 Michala Kučery, že armáda do domova pro seniory v Lounech zavezla krabice s perníčky od firmy Penam. Generální štáb to popřel, Kučera vzal svá tvrzení zpět s tím, že šlo o muže, který se pouze představil slovy, že je od armády. Ani to ale podle armády není pravda.