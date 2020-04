Náš Babiš je Abé, také říká: Nebojte se, všechno bude, popisuje Čech počínající chaos v Japonsku

V Japonsku byl vyhlášen nouzový stav. Jak to u vás vypadá, co se nesmí a co se smí?

Centrální vláda sice vyhlásila stav „emergency“, což je asi to, co v Česku nouzový stav, ale záleží už na vládách jednotlivých prefektur, jak se k tomu postaví, jestli třeba vyhlásí karanténu.

Ta je zatím vyhlášená v Tokiu a dalších šesti prefekturách, včetně té, kde bydlíme my. Ale třeba obrovské Kjóto v karanténě není (v sobotu 11. dubna požádalo i Kjóto o vyhlášení nouzového stavu, rozhovor vznikal ve čtvrtek, pozn.red.) . Navíc i ta karanténa je ve skutečnosti dobrovolná, úřady nemají páku, jak k tomu lidi donutit.

Jak to?

Vychází to z japonských zákonů. Za nedodržení nejsou postihy. Proč se mě neptejte, je to velmi zamotané, ale nejsou. Všechno tedy zůstává více méně na dobrovolné bázi, což je blbý, protože jedni na to úplně kašlou, jiní jsou zas papežštější než papež. I firmám mohou úřady jen doporučit, aby lidem umožnily pracovat z domu.

Ale obecně jsou Japonci poslušný národ, společnost je založená na tom, že poslouchají doporučení, většinou to funguje a snad je to výhoda i pro tuhle situaci. Ale nevím. Teď mi teda připadá, že zavládl chaos, ale ještě před pár dny byli všichni klidní. I když oni jsou navenek lidi klidní dál, nikdo si na nic nestěžuje, stěžování totiž Japonci na rozdíl od Čechů moc nepěstují. Ale nemocnice se plní… a první lehce nemocné už stěhují do jednoho hotelu v Tokiu.

Lehce nemocné? Do hotelu?

V Japonsku totiž platí během epidemie nařízení, že každý pozitivně testovaný, i když má třeba jen mírné příznaky, musí do nemocnice.

Aha. V Česku a asi i jinde na světě se v takovém případě doporučí domácí izolace a sledovat svůj stav a pouze v případě zhoršení vyhledat pomoc.

Ano, ale v Japonsku vás mají povinnost hospitalizovat, tak je to nastavené. Takže to vyřešili tím, že z hotelů udělali „nemocnice“ pro tyto lehce nemocné. Kapacita nemocnic na to totiž určitě nestačí, například Tokio má oficiálně zhruba sedm set postelí, kde mohou pacienti s koronavirem být. Na třináct milionů obyvatel! Už na konci března jich bylo 530 obsazených…

Teď jsem sice slyšel, že kapacitu navyšují a mělo by být čtyři tisíce lůžek, ale virus se šíří i mezi zdravotníky, doktoři a sestry mají málo ochranných pomůcek. Obávám se, že tady ke zhroucení zdravotnictví dojde brzo. Kdybych měl zlatou rybku, měl bych přání, abychom ten virus jako rodina chytili co nejdřív a s mírnými příznaky ho vyleželi doma. Bez pomoci zdravotníků. Nedovedu si představit se stěhovat do hotelů nebo kolabující nemocnice.

Dělali, jako že nic. Nebo spíš nedělali nic

K jakým dalším opatřením a omezením Japonci sáhli?

Školy jsou