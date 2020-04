Rozhodnutí, před kterým stojí vláda, je nejtěžší od války. Za uvolnění karantény můžeme zaplatit životy, navíc zbytečně

Žádné politické rozhodnutí za posledních třicet let nemělo takový dopad na životy nás všech jako to, které musí přijít během několika týdnů. Spíš dřív. V sázce je jak prosperita země, tak životy tisíců lidí.

Když náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl v rozhovoru pro DVTV, že je třeba „promořit populaci“, dozajista si neuvědomil, co způsobil. Použil termín, který je v epidemiologii běžný, a jak je u lékařů zvykem, nestaral se, že laik vnímá taková slova vyděšeně a výhrůžně. Během pár minut tak zlikvidoval přinejmenším část důvěry, kterou vláda od půlky března získala.

Někteří se teď obávají onemocnění víc než dřív, protože se zdá, že se mu nejspíš nevyhnou. Jiní se ptají, proč museli obětovat tržby, zaměstnání, ekonomickou jistotu, když to stejně skoro nic nepřineslo. Česku se zatím daří vyhýbat se těžkému průběhu epidemie, morálně je ale situace rozhodně horší než na začátku nouzového stavu.

„Chápu a počítám s tím, že jako člověk a občan se mohu nakazit. Nechci být ale segment populace, která bude promořována panem Prymulou,“ napsal na Facebook Miroslav Kalousek, byť má technické vzdělání a jistě si nepředstavuje, že se na náměstí každého okresního města seřadíme do zástupu, obnažíme pravé rameno a budeme čekat na promořovací injekci. Někteří signatáři petice „proti plošnému promořování obyvatel ČR koronavirem“ si to však dost možná myslí, jak lze soudit z jejich diskusí na téže sociální síti.

Premiér Babiš, či spíše jeho PR, tým změnu nálady rozpoznali a reagují: řízené promořování nebude, přejeme vám klidné Velikonoce.

Prymula tedy promořování navrhl, Babiš ho popírá, opozice se proti němu vymezuje, lidé se ho bojí, různí ekonomové, lékaři a matematici se vyslovují pro či proti – a všichni jako by přehlédli, že si navzájem nevyjasnili, co se tím promořováním vlastně rozumí.

Utržená tramvaj

Nejznámější hádankou z filozofie morálky je takzvané tramvajové dilema (trolley problem). Vyskytuje se v mnoha modifikacích. Všechny mají na začátku neovladatelnou tramvaj, která se řítí po kolejích k výhybce. Když ji nepřehodíte, tramvaj přejede pět svázaných lidí. Když ji přehodíte, pak jen jednoho.

V téhle verzi výhybku samozřejmě přehodíte, ale pak se to začne komplikovat. Co když tím jedním obětovaným je vaše dítě? Geniální lékař, který ví, jak vyléčit rakovinu? Co když se po vás nechce, abyste přehodili výhybku, ale místo toho musíte vlastnoručně svrhnout na koleje