Notes: Život se možná vrací do normálu, Joe se možná vrátí k tygrům. A psi už nejsou dobytek

Jako kdyby se světová krize s koronavirem začala mírně uklidňovat. „Epidemii se podařilo stabilizovat,“ řekl dnes na tiskové konferenci epidemiolog Roman Prymula. O budoucím vývoji situace toho stále moc nevíme, vláda už ale dnes oznámila, že se chystá už příští týden na otevírání některých obchodů. A pokud jedou lidé z jedné domácnosti společně v autě, už na sobě nemusejí mít roušku. Což dává smysl.

Před polevením v opatrnosti v rozhovoru s Renatou Kalenskou ale varuje bývalá ředitelka Výboru dobré vůle a lékařka Milena Černá. „Může nastat odliv, a pak se odehraje něco dalšího. Lidé by se měli spíše adaptovat na způsob života, jaký teď vedou, tedy na takový omezený život, do kterého nepatří návštěvy restaurací, návštěvy přátel,“ říká. S Renatou mluvila také o vzrůstajícím papalášismu, manželech Havlových, ale i o úplně jiné Mileně Černé, se kterou si tuto Milenu Černou lidé pletou.

O tom, co nás může, ale také nemusí během koronavirové krize potkat, mluví v podcastu Studio N Petr Koubský.

Jak se současná krize podepisuje na ekonomice? Automobilky jsou zatím k propouštění zdrženlivé. Spoléhají na vládní pomoc a zatím propouští vesměs spíše agenturní zaměstnance. O budoucnosti odvětví ale rozhodnou další týdny, které ukážou, zda vláda na pomoc odvětví zvolila správný postup.

Žádná jiná vědní disciplína není s mocí propojena tak jako ekonomie, píše v rozsáhlém komentáři Stanislav Biler. Svoji pozici si přitom vydobyla teprve za posledních ani ne sto let. V takových padesátých letech však ve vedení americké centrální banky nebyl jediný ekonom – a nikomu to nepřišlo zvláštní. Ekonomové tehdy měli své místo vymezené v suterénu budovy, kde si „něco počítali“, píše Biler.

Co se dělo v zahraničí?

Donald Trump zvažuje amnestii pro Josepha Maldonada-Passage, oklahomského podivína s mulletem na hlavě. Ten si odpykává 22letý trest za týrání zvířat a za pokus o vraždu. Maldonado, zvaný Joe Exotic, je ústřední postavou série Netflixu Tiger King. Dokument o podivné subkultuře chovatelů velkých koček ve Spojených státech na první pohled vypadá jako dobře zrežírovaná fikce. Netrvá ale dlouho a zjistíte, že je vše realita. A že je Joe Exotic Donaldu Trumpovi v něčem podobný. Pokud máte v izolaci času nazbyt, doporučuji sérii zhlédnout.

Okruh těch, kteří by mohli být prezidentem příštím, se zase o něco zúžil. Svůj boj o Bílý dům vzdal demokrat Bernie Sanders. Donalda Trumpa tak v listopadu vyzve bývalý viceprezident Obamovy éry Joe Biden. Jeho úkol je teď prostý, ale složitý: získat Sandersovy voliče. Ti nechtějí jen návrat do normálu po dnešním prezidentovi, ale požadují reformy. Teď je jen na Bidenovi, jak daleko zajde, než začne skřípat zubama.

Ze Spojených států se přesuneme do Číny:

Tamní vláda kvůli koronaviru přeřadila psy z kategorie hospodářských zvířat mezi domácí mazlíčky. Na psím mase si proto už jen tak nikdo nepochutná. Čína tím chce zamezit dalšímu šíření koronaviru.

Český ústavní soud se zastal osmi Tchajwanců, které chtěly nižší soudní instance vydat do Číny, a to i přes riziko, že by jim v totalitním státě mohlo hrozit mučení, nebo dokonce trest smrti.

Hackeři využili menší ostražitosti úředníků kvůli koronaviru a údajně ukradli citlivá data z čínských ambasád. Číňané hackerskou skupinu DarkHotel vystopovali na Korejský poloostrov. Zajímavé ale je, že nevědí, jestli pocházejí ze Severu či z Jihu. O případu píše Magdalena Slezáková.

V zítřejší sváteční den Deník N nevychází. Na webu články ale vycházet budou. A pokud se vám do čtení nebude chtít, můžete se podívat třeba na Tiger Kinga. Příjemný prodloužený víkend!