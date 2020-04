Online koncert mi pomohl přežít dva měsíce karantény, říká mladá hvězda slovenské hudební scény

Rozhovor s fenomenální slovenskou zpěvačkou Katarínou Málikovou měl původně vyjít u příležitosti jejího vystoupení na festivalu Žižkovská noc. Ten si však po vyhlášení karanténních opatření odnesl smutný primát prvního zrušeného festivalu. Katarína Máliková se naopak zapsala mezi interprety, kteří na nově nastalou situaci zareagovali nejpohotověji, a již 15. 3. uspořádala „domácí“ koncert online. Další „show bez diváků“ nachystala na Velikonoční neděli, tentokráte pod patronátem Slovenského institutu v Paříži. Mezi média, která jej budou přenášet, patří i Deník N.

V reakci na čerstvě vyhlášenou karanténu jste již 15. 3. uspořádala online koncert na Patreonu, platformě určené k přímé podpoře umělců fanoušky. Měla jste jej nachystaný již dopředu?

Ne, to byl spontánní nápad mého bratra. Vznikl během dvou dnů, kdy se začaly rušit koncerty. Byla jsem v intenzivním spojení s mojí manažerkou a situace se měnila z hodiny na hodinu. Byla jsem z toho vystrašená a napadlo mě udělat online koncert spíš pro radost a s ním spojit i sbírku. Virtuální koncert s virtuálním vstupným. Ještě den předtím, než jsem se rozhodla, jsem si říkala „to nedává smysl“, pak se z toho stalo „jdu to udělat!“ a začala jsem ho připravovat technicky. Nakonec mi přenos sice chvílemi padal, ale podařilo se mi ho odvysílat a lidé na něj reagovali extrémně pozitivně. Měl překrásnou atmosféru, měla jsem pocit, jako by se mnou lidé byli v obýváku.

Splnil ekonomický účel, tedy aspoň částečně nahradit příjmy ze zrušených koncertů?

U mě to bylo hodně o štěstí, nedovedu si představit, že by se mi podobný koncert, především z té finanční stránky, podařilo udělat podruhé. O několik dní později už se z online vystoupení stalo pravidlo a dělal je kdekdo a některá z nich byla opravdu bizarní. Koncert mi ale finančně pomohl překlenout minimálně dva měsíce karantény.

Přesto jste se rozhodla další takový koncert tuto neděli uspořádat…

Ano, ve spolupráci se Slovenským institutem v Paříži, který nás oslovil, připravujeme další online koncert na Velikonoční neděli. Spojili jsme se s platformou Aby kultúra žila, která chce online streamováním koncertů podpořit lidi, kteří nejsou umělci, ale jsou součástí hudebního byznysu a kteří ze dne na den přišli o veškeré příjmy. Manažeři, agenti, promotéři, technici, zvukaři, kameramani a mnoho dalších.

Měl by se odehrát v bratislavském kulturním centru Nová Cvernovka, které je momentálně prázdné, a bude tam se mnou jen kameraman a zvukař. Slovenský institut v Paříži začal využívat možnost online přenosů kulturních událostí, čímž může umělce dost podpořit.

Jen hudbou, tím myslím skládáním a hraním, jste se začala živit poměrně nedávno, do té doby jste si přivydělávala její výukou. Budete se k učení jako k záchytnému bodu vracet?

Nabídky mi chodí pořád, ale nechci se k němu vracet, protože cítím, že jsem v něm zablokovaná a vyhořelá. Mám děti ráda, ale vím, že bych jim momentálně nedokázala dát to, co si zaslouží. Proto se mu teď vyhýbám. Ráda bych odučila hodiny tak, jak jsem to dělala v začátcích, kdy jsem byla naspeedovaná a děti z toho byly nadšené. Ale něco jiného je přijít tam s kafem, abych se vůbec mohla soustředit. Finančně by mi to vyhovovalo a i v budoucnosti se k tomu budu chtít vrátit, ale teď raději dám prostor někomu, kdo má víc energie. Po čtyřech letech učení bych chtěla mít rok, kdy se budu věnovat něčemu jinému. Není to moje primární povolání a ani ho necítím jako zdroj, který by mi dovoloval z něj čerpat a tím vyvážit ten výdej energie, jak to mám třeba s hraním a skládáním.

Není v současné době být hudebníkem na vlastní noze příliš velké riziko?

To je velké riziko