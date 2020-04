České soudy chtěly vydat Tchajwance do Číny i přes hrozby mučení, cizinců se zastal až Ústavní soud

Ústavní soud se zastal osmi Tchajwanců, které chtěly nižší soudní instance vydat do Číny, a to i přes riziko, že by jim v totalitním státě mohlo hrozit mučení, nebo dokonce trest smrti. Na případ upozornil v polovině loňského roku Deník N. V minulosti Česká republika odmítala kvůli nedostatečným zárukám Pekingu vydat i člověka podezřelého z vraždy.