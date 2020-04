Studio N: Co bude dál? Nabízíme pokus o předpověď

Pokud jde o další vývoj epidemie a její důsledky, vyhýbali jsme se v redakci do poslední chvíle předpovědím. Zůstáváme zdrženliví, ale máme za to, že některá fakta už lze shrnout a oddělit tak to málo, co je víceméně jisté, od všeho ostatního, co zůstává v mlze. A od toho máme v redakci editora vědecké rubriky Petra Koubského, který je hostem čtvrtečního podcastu.