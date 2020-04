Fotbalová sezona se může protáhnout až do srpna. Sparta ji chce dohrát, Slavia nabízí alternativy

Poslední odehrané kolo české fotbalové ligy viděli diváci před měsícem. Od té doby se nehraje a stále není jasné, zda se soutěž dokončí. Zatímco hokejové soutěže se už uzavřely, fotbaloví funkcionáři se zatím k takovému kroku neodhodlali.

Logicky, protože český fotbal je do velké míry závislý na penězích za účast v evropských pohárech, do kterých se kvalifikují týmy z nejvyšších příček tabulky. Ligu mistrů i Evropskou ligu pořádá Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), která má právo určit, jaké země příští sezonu do pohárové Evropy nepustí.

V Belgii se rozhodli, že nebudou čekat na zázrak, a vedení tamní soutěže vyhlásilo jedenáct kol před koncem sezony mistrem Bruggy. Jenže UEFA obratem národním soutěžím doporučila, aby