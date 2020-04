Mrtvých na covid-19 je dvakrát tolik, než hlásí vláda, tvrdí španělské autonomie, soudy i hrobníci

Španělská autonomní společenství mluví o dvojnásobném počtu zemřelých na covid-19, než jaký udává centrální vláda. Informuje o tom dnes většina největších španělských sdělovacích prostředků. Sdělení potvrdil nejvyšší soud jedné z autonomií a alarmující čísla dokládají profesionálové z pohřebnictví. Na vině je dvojznačnost vládních pokynů pro nakládání s nebožtíky a vykazování příčiny jejich smrti, jež jsou převzaté od Světové zdravotnické organizace (WHO).

Při projekci těchto zjištění na celé Španělsko, jehož vládní zdroje dnes hlásí necelých 15 000 mrtvých, by to znamenalo, že skutečný počet španělských obětí nemoci covid-19 by se blížil třiceti tisícům.

O tom, že skutečný počet zesnulých může být oproti údajům centrálního ministerstva zdravotnictví až dvojnásobný, promluvili zástupci regionálních vlád už několika společenství. Jako svůj zdroj je udává dnešní deník El Mundo, jeden ze tří největších a nejrespektovanějších v zemi.

Mimo jiné se odvolává na zdroje z vlád nejpostiženějších autonomií: společenství Kastilie-La Mancha, kde podle zdrojů centrální vlády k dnešnímu odpoledni zemřelo 1255 lidí, z Kastilie a Leónu, odkud centrální vláda hlásila 1078 mrtvých, ale především z nejhůře zasaženého Madridu.

Oficiální údaje centrálního ministerstva zdravotnictví dnes po poledni hlásily z madridského společenství 5586 mrtvých. Zástupci regionálních vlád se ale „v některých případech“ domnívají, že skutečné počty mohou být až šestinásobné, řekl listu madridský ministr spravedlnosti Enrique López.

Ne všechny mrtvé testovali

Nezanedbatelný podíl na zkreslených statistikách může mít situace v madridských domovech pro seniory a pro zdravotně postižené. Dosud v sedmi stech deseti takových zařízeních zemřelo 4750 lidí, ale jako oběti covid-19 byla vykázána pouhá šestina z nich: 781 lidí.

Viceprezident madridské vlády Ignacio Aguado však listu El País, dalšímu z trojice nejvýznamnějších, potvrdil, že madridská vláda považuje za oběti koronaviru většinu z nich: se symptomy, jež odpovídají nemoci covid-19, zemřelo ve skutečnosti 3479 lidí, ale provést posmrtný test u všech nebylo možné, a tak statistiky centrální vlády za oběti pandemie považují jen