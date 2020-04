Notes: Koho promořovat, kdy musí Babiš za dveře a proč karanténa svědčí pandám

Epidemiolog Roman Prymula, který stál několik týdnů neohroženě po boku premiéra Babiše na tiskových konferencích, se ocitl na webu hnutí ANO jako jeden z „našich lidí“. Podle odborníků je využití „protivirového generála“ jen marketingovým tahem hnutí ANO. Prymula a Babiš jsou teď ale ve sporu kvůli tomu, koho promořovat, komu zrušit slevové akce a koho izolovat. Tak uvidíme, jak dlouho ještě Prymula bude „naším člověkem“.

Premiér Babiš musí i v době nouzového stavu při některých jednáních vlády, kdy se projednávají dopady koronaviru na hospodářství, za dveře. Některá opatření by totiž mohla pozitivně ovlivnit ekonomickou sílu holdingu Agrofert. Za celou dobu premiérování musel Babiš z preventivních důvodů odejít už dvacetkrát. A za dveře musel i tehdy, když kabinet zasedal na dálku pomocí videokonference.

Kolega Jakub Zelenka se opakovaně ptal Vratislava Mynáře, jakou roli sehrál jako hradní kancléř při vzniku výhrůžného dopisu někdejšímu šéfovi Senátu Kuberovi. Odpovědí se nedočkal, jen kancléř bez prověrky ve vysílání rádia Frekvence 1 zpochybnil Jakubovo duševní zdraví. Na místě by tedy byla veřejná omluva hradního kancléře… a také odpovědi.

Nový slovenský premiér Igor Matovič sliboval, že nebude jako expremiér Fico útočit na novináře. „Během dvou týdnů se dopracoval někam, kam Ficovi a Mečiarovi trvalo dostat se roky – tedy jakákoli kritika je pro něj nepřípustná,“ říká známý slovenský publicista Samuel Marec. Zlomyslné redakce podle Matoviče píší zákeřné titulky a dělají mu naschvály. Na Facebooku vyčítal redaktorům SME titulek a příspěvek zakončil česky: „Du ven blejt.“ Jo a často mu je taky vytýkána chaotická komunikace, kdy ze dne na den mění názory. Taky „vidítě tu podobnosť“?

Koronavirus komplikuje život nastávajícím rodičkám i těm, co by rodit jednou chtěly. Těhotné ženy se kvůli koronaviru obávají komplikací, i když dosud není známo, jestli nákaza může poškodit plod v časné fázi vývoje. A některá centra asistované reprodukce přestala provádět umělá oplodnění. A maminky se musí připravit i na to, že si při porodu možná budou muset nasadit roušku. Jak se zdá, karanténa tak zatím spíše přeje jen domácímu plození…

… jasným důkazem toho jsou pandy v hongkongské zoo, které se poprvé po deseti letech páří. Díky uzavřené zoo totiž mají konečně soukromí.

Výrobce kostýmů, který stál za seriálem HBO Černobyl, oznámil, že daruje dýchací masky a další ochranné pomůcky. Tak snad to nebudou jen rekvizity.

Po dlouhých 76 dnech skončila karanténa středočínského Wu-chanu, kde epidemie koronaviru vypukla. Jak se vrací život do jedenáctimilionové metropole, popisuje v podcastu Studio N Magdalena Slezáková.

A zatímco někde karanténa skončila, na Slovensku s opatřeními přitvrdili. Policisté dnes plošně kontrolovali řidiče kvůli zákazu vycházení. Přes velikonoční svátky navíc bude platit zákaz opouštět okres, mnozí se proto vydali na cestu předčasně. Slovensko tak dnes postihly rozsáhlé ko(ro)lony. V Česku se ale na velikonoční svátky žádná speciální omezení nechystají.

Pod rouškou se dnes musela zapotit ministryně Schillerová, když opoziční poslanci začali vyzvídat, kdy předloží avizované zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kdy to bude, nevíme, ale prý ve vhodný okamžik.

Dobré zprávy nakonec! Česká republika zabránila tomu nejhoršímu a podařilo se zastavit nekontrolované šíření koronaviru, oznámil vítězoslavně ministr Vojtěch. V následujících týdnech by se tak podle něj mohl život v Česku začít vracet k normálnímu stavu. Přesto ještě nemáme vyhráno. Počet potvrzených nakažených stoupl na 5221 a 99 lidí nákaze podlehlo. Dění ohledně koronaviru můžete sledovat v našem onlinu.

A co se dočtete v zítřejším tištěném vydání?

Epidemie ochromila péči o vážně nemocné pacienty

O osud zaměstnanců v autoprůmyslu se bude hrát v dalších týdnech

Strach z koronaviru vnáší mezi lidi napětí. Družstevníci odmítli v domě Čechy z Británie

Běloruský prezident Lukašenko zavádí práci a sport proti koronaviru

Slovenský premiér Matovič podle novinářů neunese kritiku

Epidemie nás učí ohleduplnosti, říká lékařka z Výboru dobré vůle Milena Černá

Proč nespoléhat na rychlotesty, i když asi fungují dobře

Jak se pod rouškou viru zbavit Ceny Chalupeckého

Krize odhaluje slabá místa médií, ale ukazuje jim i naději

Kontext N: