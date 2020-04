Křeček vzal stížnosti na porody bez otců svojí zástupkyni. Zakázal mi mluvit za úřad, když budu mít jiný názor, říká Šimůnková

Ombudsman Stanislav Křeček včera odebral svojí zástupkyni Monice Šimůnkové agendu stížností na zákaz doprovodu blízkých osob u porodu. Na kancelář veřejného ochránce práv se v posledních dnech obrátilo několik lidí právě se stížnostmi na nařízení ministerstva zdravotnictví. Ty až dosud spadaly do gesce zástupkyně ombudsmana. Šimůnková nyní zvažuje, zda ve funkci dál setrvávat.

„Chtěla jsem na základě stížností, které nám přibývají, zahájit šetření z vlastní iniciativy. A napsat dopis ministrovi zdravotnictví, kde ho požádám o odpověď na otázky týkající se plošného zákazu doprovodu u porodů. Zajímalo mě, jak dlouho bude opatření trvat, důvody zákazu, jestli jsou přezkoumatelné a zda byl provedený test proporcionality. Je to proto, abych mohla vyřídit stížnosti lidí správně,“ popsala zástupkyně ombudsmana Šimůnková. Na to už ale nedošlo, protože v úterý si ombudsman po dlouhé diskusi vzal agendu pod sebe.

Ombudsman Křeček ale už několikrát veřejně prohlásil, že doprovod u porodu, především otců, nepovažuje za právo, ale za možnost.

„Zda se otec účastní, nebo neúčastní u porodu, to je trošku pejorativně módní záležitost. I když toto právo omezíme, tak rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že by základní lidská práva byla za současného stavu omezena,“ řekl například v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Ten porod je asi jiná, odborná záležitost. Jestliže to (zákaz doprovodu u porodu) ministerstvo vydalo, tak má nějaké kompetence, má nějaké znalosti, neučinilo to svévolně. A rozhodně z toho nedělejme záležitost omezování lidských práv. To si, myslím, medicína a lékaři nezaslouží,“ dodal ombudsman.

Deníku N se k tomu, proč Šimůnkové agendu odebral, odmítl vyjádřit. „Nemám důvod