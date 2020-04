Premiér úřaduje z kanceláře v domě, který vlastní „jeho“ Imoba. Vše je podle zákona, ubezpečuje mluvčí firmy

Již dlouho je premiér Babiš v podezření ze střetu zájmů kvůli koncernu Agrofert, který má ve svěřenském fondu. Zatímco předseda vlády trvá na tom, že je od svých bývalých firem odstřižen, některé vazby dál přetrvávají. Například v domě, který patří jedné z nich, má stále kancelář. Vyšlo to najevo poté, co Deník N zjišťoval, jak je možné, že premiér přeposílá vládní e-maily pracovnici firmy ze svého svěřenského fondu. To tehdy mluvčí vlády Vladimír Vořechovský vysvětloval tím, že si Babiš chodí přes ulici do průhonické Sokolovny občas něco tisknout.

Dům, v němž Babiš úřaduje, podle katastru nemovitostí patří společnosti Imoba ze svěřenského fondu předsedy vlády. Ta „proslula“ především jako firma spravující Čapí hnízdo.

„Má svoji kancelář v Průhonicích naproti Sokolovně. Má