Tři dny v kuse běžel na pásu, po 425 kilometrech přišla přísná diskvalifikace. Asi už je nebavilo nás sledovat, říká

Pořadatelé nakonec po neuvěřitelných 63 hodinách, během kterých zvládli Brunner i Wardian shodně 425 kilometrů, českého běžce diskvalifikovali, protože byl údajně na startu svého kola o minutu později. „Byla škoda, že to utnuli, protože oba jsme byli připravení vyzkoušet, kolik toho zvládneme. Myslím, že i Mike z toho nemůže mít radost,“ říká Brunner v rozhovoru, který vznikl jen několik hodin po samotném závodu.

Co se stalo, že vás pořadatelé diskvalifikovali?

Stalo se to, že jsem podle pořadatelů odstartoval do 63. kola pozdě. Tím pádem mě v průběhu něj zastavili. Po chvíli, poté co jsem jim dokázal, že jsem měl posunutý čas na tabletu, mě zase pustili, abych kolo dokončil. Doběhl jsem, jenže oni to mezitím řešili a nakonec řekli, že mě diskvalifikovali.

Udělali to tak trochu zvláštně. Působilo to na mě, že byli sami už tak vyřízení, že je to nebavilo sledovat. Bylo to takové hodně rozporuplné, protože v pravidlech je, že člověk musí být vždy v celou hodinu na startu, což jsem prokazatelně byl i podle jejich streamu. Čekal jsem na běhátku. Naopak v pravidlech bylo, že člověk nesmí vystartovat dříve.

Ze záznamu jsem právě kontroloval, jestli jste nevystartoval o chvíli dříve. Ale to jste neudělal.

To pravidlo je kvůli tomu, aby nebyl někdo zvýhodněný, když kolo zaběhne za 40 minut a potom si dá 40 minut spánku a odstartuje do dalšího kola o 20 minut později. Ale řešit, jestli jsem vyběhl o minutu později, je dost kruté. Hlavně Mike Wardian, který to po mé diskvalifikaci vyhrál, měl docela dost kol, kdy vypnul kameru třeba minutu před startem. Nebo nebylo vůbec vidět, že běží, neměl zapnutý stream. Já měl zapnutý stream z pokoje nonstop celé tři dny. Kdybych to vzal úplně ad absurdum, nikde není napsané, že to odběhl sám a že za něj třeba neběžel někdo jiný.

Kolik jste měl ještě síly v té 63. hodině závodu, než vás diskvalifikovali?

Docela jsem se vždy rozběhl, takže jsem byl ve stavu, ve kterém jsem byl schopný pokračovat normálně dál, a čekal jsem, kdy Mike odpadne. Byla škoda, že to utnuli, protože oba jsme byli připravení vyzkoušet, kolik toho zvládneme, takže nám pořadatelé takhle zničili možnost sáhnout si na dno. Myslím si, že ani Mike z toho nemůže mít radost.

Fyzicky jste si připadal v pořádku, nic vás nebolelo?

Ne, všechno bylo bez problému. Žádný zádrhel, že bych měl něco poškozeného na nohách, jsem nepociťoval, nebo že bych zvracel.