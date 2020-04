Po šesti hodinách jednání dala Sněmovna souhlas k prodloužení nouzového stavu v České republice do 30. dubna. Vláda přitom prosazovala jeho konec až v polovině května, poslance ale nepřesvědčila. Opozice jim jako jeden muž vyčítala absenci jakékoli strategie či plánu. Poslanci chtěli vědět, proč chce vláda prodloužit nouzový stav o třicet dní.

„Jediný, kdo má plán, je virus.“ Vláda Sněmovnu nepřesvědčila, nouzový stav prodloužila jen do konce dubna

Premiér Andrej Babiš se pokoušel přesvědčit poslance, aby byl nouzový stav prodloužen o celých třicet dní. „Přál bych si, abych o prodloužení žádat nemusel. Bohužel je situace vážná a nemůžu vám slíbit, že tu se svojí žádostí stojím naposledy,“ zmínil v úvodu své řeči. Zmínil, že vláda za dobu krize zasedla více než patnáctkrát a přijala celkem 164 usnesení. Premiér je přesvědčen, že po odeznění krize se mnohé živnosti podaří obnovit, důležitý ale bude „masivní příliv“ peněz do ekonomiky.

Babiš před poslanci také odhalil čerstvé predikce. Podle nich by do konce dubna mělo být v Česku 14 až 15 tisíc nakažených lidí, a to za předpokladu, že se budou dodržovat všechna přijatá opatření. Díky nim se podle premiéra