Uvolněte prázdné hotely pro oběti domácího násilí, při karanténě ho přibývá, žádají odbornice

V karanténě přibývá případů domácího násilí, upozorňují expertky z organizací, které pomáhají napadeným lidem. Podle nich by pomohlo, kdyby se oběti agrese mohly v nouzi uchýlit do prázdných hotelů. Šéf jejich asociace návrh neodmítá, rozhodnout ale podle něj musí stát.

Od zavedení karantény neutekl ani měsíc a odbornice na domácí a sexuální násilí si všímají nebývalého ticha. Telefony krizových linek nezvoní tak často jako dřív, do poraden nikdo nepřichází. Mohlo by se zdát, že navzdory předpokladům koronavirus násilníky zklidnil, ale je to naopak.

„Je to ještě horší. Rodiny jsou spolu, a tak napětí stoupá,“ popisuje spoluzakladatelka organizace Rosa Zdena Prokopová.

„Tam, kde násilí bylo už dřív, se v karanténě zhoršuje. V rodinách, kde kvůli omezení pohybu dochází k ponorce, se lidé častěji pohádají, ale po konfliktu přijde klid a usmíření. To není domácí násilí, to je jednorázový výbuch,“ potvrzuje podobnou zkušenost prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová.

„Domácí násilí je dlouhodobé a opakující se, je to týrání,“ vysvětluje hlavní rozdíl.

„Řada potenciálních obětí se teď nemá jak dostat k pomoci právě kvůli tomu, že