Hamáček hlasoval pro Tibet, teď s Babišem vítá draze zaplacenou pomoc z Číny, diví se Bursík

Jak se díváte na to, že politická reprezentace v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem chválí Čínu za dodávky zdravotnického materiálu, který si Česká republika zaplatila? Je adekvátní, že premiér s dalšími členy vlády i čínským velvyslancem vítali na letišti letadlo s rouškami a respirátory?

Není to adekvátní. Musíme se podívat k podstatě věci. Čína je totalitní, nedemokratický režim bez svobodného přístupu k informacím. Peking dlouhou dobu zamlčoval informace o nákaze. Kdyby je pustili dál, mohla přípravná opatření přijít o měsíc dříve.

Jak toto uvítání tedy hodnotíte?

Je to další způsob, jak prokázat servilitu k Pekingu. Bylo to motivováno tím, aby se vyšlo vstříc zájmům komunistické Číny, aby si napravila obraz v české společnosti. S čínskými zájmy se spojují lidé, kteří splňují některé charakteristiky: ten jedinec musí být bezcharakterní, nevadí mu, že pomáhá Číně omezovat demokracii v České republice a má v tom ekonomické zájmy. Ve prospěch Číny se také zamlčuje role Evropské unie.

Ministr Hamáček ale argumentuje, že se takové množství materiálu nedalo sehnat jinde než v Číně.

My jsme poslali Číně pomůcky zdarma a Čína nám poskytuje „humanitární pomoc“, ale je to draze zaplacené. Další věc je otázka kvality. Nizozemsko dovezený materiál vrací zpátky.

Nekritizuji to, že jsme si to objednali v Číně. Vadí mi divadlo, které kolem toho sehráli. Viděl jsem třeba polepy těch krabic. Vlastně nevím, jestli to je pravda.

Ano, je. Chválilo se tam česko-čínské přátelství a nyní čínská ambasáda v Praze informovala o odeslání zdravotnického vybavení, kde je na krabici Krteček.

Tenhle způsob indoktrinace mi přijde otřesný. Připomíná mi to