Polské prezidentské volby: PiS chce hlasování navzdory epidemii, přes možné porušení ústavy a výlučně poštou

Zákon míří do Senátu, kde má většinu hlasů opozice. Ta už dala najevo, že zákon pozdrží. Má na to 30 dnů, takže zákon se podle očekávaného scénáře vrátí k novému schvalování do Sejmu jen pár dnů před samotnými volbami, zatím plánovanými už na 10. května.

Polská média navíc spekulují, jak vlastně výhradní korespondenční volba vůbec může proběhnout. A do toho se polské zdravotnictví potýká s šířící se koronavirovou nákazou.

Včera krátce po poledni poslanci z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) těsně neprosadili zákon v jeho původní podobě. Proti byl kromě opozice i dosavadní koaliční spojenec PiS a místopředseda vlády Jarosław Gowin (a několik jeho poslanců), který před hlasováním na svou funkci ve vládě kvůli návrhu volebního zákona rezignoval.

Umění teleportace

Mírně modifikovaná změna tohoto zákona se ale na stole šéfky Sejmu Elżbiety Witekové objevila hned několik hodin po hlasování.

Pod novým návrhem byli však podepsáni i poslanci, kteří v té době nebyli ve Varšavě a hlasovali online ze svých domovů. Opozice tedy začala poukazovat na jejich nepřítomnost, protože podpis návrhu zákona na dálku je protiústavní (elektronický podpis