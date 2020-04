Švýcarské termokamery pro české nemocnice jsou z Číny. Tuzemské firmy oslovili, až když bylo vybráno

Ministerstvo zdravotnictví objednalo pět set termokamer, které mají měřit teplotu lidem vstupujícím do nemocnic. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) po kritice ze strany českých výrobců odmítl, že by stát kupoval čínské výrobky, a dodal, že si kamery objednali u švýcarské firmy. Jak ukazují zjištění Deníku N, Švýcaři kamery pouze dováží, a to právě z Číny. Není také jasné, jak ministerstvo kamery za 77 milionů vybralo. České výrobce oslovilo až po uzavření zakázky.