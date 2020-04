Notes: Konec běhu v roušce, děti se těší do školy a kutilské obchody se otevřou

Kam se dnes člověk podíval, tam viděl dobré zprávy.

„České republice se beze zbytku podařilo zastabilizovat epidemii tak, že nemá exponenciální charakter, to si už můžeme říct s jistotou,“ oznámil Roman Prymula.

Markéta Boubínová přinesla informace z Rakouska, které začíná otevírat obchody po Velikonocích, a v podvečer vystoupil s podobnou zprávou i ministr Havlíček. Od čtvrtka budou znovu otevřené hobby markety, stavebniny, železářství či prodejny jízdních kol, lidé budou moct začít individuálně sportovat i bez roušky, když od sebe budou nejmíň dva metry, referovala Hanka Mazancová.

Ta ještě stihla zavítat do podcastu Studio N k Filipu Titlbachovi.

Těm, kdo podobně jako autorka Notesu poslední tři týdny hlavně seděli, leželi a jedli, tak padají dosavadní výmluvy, že s rouškou se nedá sportovat. Dokonce i plavci budou brzy smět zase do bazénů, byť ti nespěchají, protože jim odložili olympiádu. „Jinak bych skočil do přehrady,“ postěžoval si elitní plavec Jan Micka kolegovi Davidu Janeczkovi.

Všeobecná karanténa přinesla mnoho nových situací. Nečekaně rozhodného lídra v sobě v nouzovém stavu náhle našel Jan Hamáček, byť mu to podle analýzy Jana Tvrdoně není zase nic moc platné, protože sice zaujal, ale nemá kde brát voliče. Řidiči a řidičky se na poloprázdných silnicích neudrželi a poněkud šlápli na plyn, a tak policie povolává všechny síly, aby neukázněnce zase trochu přibrzdila. Jak jsou na tom policisté s ochranou před koronavirem, to zjišťoval Lukáš Prchal.

Pokud máte kolegu Prchala nastaveného jako oblíbeného autora, na jehož články vám chodí upozornění, drnčel vám dneska telefon několikrát. S Janem Tvrdoněm se podíval na kauzy, které provázejí hradního kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře, a s dalším Janem, ale Wirnitzerem, zase popsal, jak ruští extremisté zaútočili na českou ambasádu v Moskvě. Má to být jejich odveta za páteční odstranění pomníku maršála Koněva v Praze 6.

„Najednou nám všem, rodičům i dětem, dochází, jak důležitá škola je. Děti, které třeba nenosily pomůcky nebo toho v hodinách moc nedělaly, mi teď posílají hotové úkoly mezi prvními. Deváťáci mi píšou, že se těší do školy. Až tohle skončí, budeme všichni vděční, že se škola zase vrací. A to je něco, co bychom se bez karantény nedozvěděli,“ všiml si učitel Daniel Pražák, který společně s dalšími odborníky zhodnotil, co přinesly uplynulé tři týdny domácí školy dětem. Že se začnou těšit do školy, to ale nečekal ani on.

Ekonomická redaktorka Tereza Mynářová, kterou koronavirová pandemie zastihla ve vrcholném stadiu těhotenství, pohovořila s ekonomickými experty a expertkami o tom, co Česko čeká. A výhledy jsou to neradostné. „Některé profese zmizely ze dne na den. Není to už ani o tom, že by byly nejvíce postižené, prostě neexistují. Smazal se celý přeshraniční turismus, neexistují barmani, herci, hoteliéři, trenéři. To jsme nikdy nezažili,“ hodnotí Dominik Stroukal, ekonom finanční skupiny Roklen.

Z dobrých zpráv ještě přidám pár čísel: počty mrtvých ve dvou hlavních epicentrech, Itálii a státu New York, už třetí den nestoupají. Jestli to je výjimka, nebo trend, ukážou další dny, ale aspoň na chvíli je to úleva. Americká vláda objednala 29 milionů tablet hydroxychlorochinu, o jejich nákupu sice není přesvědčen hlavní epidemiologický expert USA Anthony Fauci, zato jej vehementně doporučuje Donald Trump, kdykoliv se dostane před kameru. Naposledy tímto zvláštním šeptavým tónem. No neberte to.