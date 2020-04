Buďte rádi, že jste se narodili v Rusku! Propaganda Kremlu přijala virus do výzbroje

ANALÝZA: Na první pohled to vypadá jako soucit. Jako obava a snaha pomoci. Při podrobnějším zkoumání ruských vládních médií se ale jejich práce jeví jako dezinformační kampaň. Cíl? Ukázat, jak „se hroutí svět“, který se ještě nedávno Rusku posmíval. Ruské zprávy o stavu britského premiéra Johnsona, ruském konvoji v severní Itálii, přímém přenosu doručení „humanitární pomoci“ do New Yorku, ale i působení proruských médií v zemích bývalého SSSR analyzují Petra Procházková a Kirill Ščeblykin.