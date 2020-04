Babiš v krizi posílil. Hamáček sice zaujal, ale ČSSD nemá kde brát voliče, říká autor výzkumu

Hnutí ANO podle nejnovějšího modelu agentury Kantar CZ prohloubilo svoji dominanci. Autor modelu i oslovený politolog navíc upozorňují, že i přes oživení ČSSD pod vedením Jana Hamáčka není pravděpodobné, že by se její bývalí voliči vrátili od Andreje Babiše právě k sociální demokracii.

Současná situace, kdy je země postižena nouzovým stavem a lidé jsou zavřeni doma, hnutí ANO prospívá. Podle dat agentury Kantar CZ pro Českou televizi se jeho obliba oproti únoru zvedla o tři a půl procentního bodu. V březnu by Babišovu hnutí dalo hlas 34,5 procenta lidí.

Měření probíhalo od 9. do 27. března, tedy již v době, kdy se v Česku zaváděly restrikce kvůli šíření koronaviru. Tato opatření včetně zavření škol, zákazu vycházení nebo povinného nošení roušek Češi ve velké míře podporují. Dokládá to několik výzkumů od různých agentur (například zde a zde).

Premiérovi se kroky vlády podařilo přetavit do podpory od lidí pro své hnutí. Podle sociologa Pavla Ranochy, který je jedním z tvůrců volebního modelu agentury Kantar CZ, dokázal Babiš vhodně přizpůsobovat své vystupování potřebám situace.

„Hnutí ANO v březnu nabývá na síle postupně. Zpočátku zřejmě čerpá z toho, že především premiér se snaží být hodně vidět, což se mu daří, a mediálně prodává svoji aktivitu. Postupem času však zřejmě zjišťuje, že to, co se na nás valí, nabývá takových rozměrů, že bude muset většinu věcí delegovat a trochu ustoupit do pozadí, což se také stalo,“ popisuje pro Deník N Ranocha.

Babiš v posledních týdnech omezil účast na tiskových konferencích, neřeší tolik mikromanagement jako dříve, kdy objížděl nemocnice nebo sliboval, že zdravotníkům rozveze ochranné pomůcky. Vláda delegovala nákup těchto prostředků na ministra vnitra Jana Hamáčka, po týdnech odmítání zřídila také Ústřední krizový štáb. Šéfovi ČSSD se podařilo zajistit ochranné pomůcky z Číny, což kvitovala velká část společnosti, když mu v druhé polovině března vyjádřila větší důvěru než Babišovi.

„Preference ANO ale mírně stoupaly i poté, což už připisuji faktu, že