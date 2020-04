„Patříte mezi zakázaná odvětví.“ Banky od státem garantovaných půjček odstřihly ty, které krize zasáhla nejvíce

Vláda se v pomoci podnikatelům bezúročnými půjčkami opřela o soukromé finanční domy. Jenže banky musí jako vždy co nejvíce snižovat riziko, že své půjčené peníze nedostanou zpět. Některé z nich proto možnost poskytování úvěrů znemožnily celým odvětvím, která v současné koronavirové krizi finančně krvácí. Od půjček s garancí od státu jsou tak odstřiženi ti, kteří jsou zasaženi nejvíce. Jenže ani se zárukami to není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

Martin Dutkiewič o půlnoci ze středy na čtvrtek nespal. Místo toho pravidelně aktualizoval stránky České spořitelny. Provozovatel brněnské kavárny Punkt čekal na to, až se na webu banky podle slibu její zaměstnankyně objeví žádost o úvěr se státními garancemi Covid II. Po několika týdnech, kdy kvůli vládním opatřením musel svou kavárnu uzavřít, mu začínají docházet rezervy. „Ten online formulář tam nebyl ani o půlnoci, ani v osm ráno, kdy to bylo pro žádosti otevřené, a ani v deset ráno, kdy už to bylo zavřené. Zveřejnili ho zhruba v 10.10,“ tvrdí Dutkiewič. „To bych musel ověřit, toho si vědom nejsem,“ reaguje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Po bleskovém rozebrání prvního kola půjček s penězi od státu vyvolalo enormní zájem i druhé kolo, v němž úvěry poskytují soukromé finanční domy a stát už skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku vystupuje jen v roli ručitele. Nový program se rozběhl minulý čtvrtek a zastavil se po dvou hodinách, kdy objem zažádaných úvěrů dosáhl hranice miliardy a 500 milionů korun.

„Abyste mohl podat žádost o garanci u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), potřeboval jste přílohu od banky, že jste zahájili jednání o úvěru. Jenže banky nechtěly dávat to lejstro, když to ještě nebylo vypsané. Takže jste to dostal až ve čtvrtek. Jenže to začali vydávat až v době, kdy už to bylo uzavřené. Normální člověk na to nemohl dosáhnout,“ vysvětluje Dutkiewič, jenž má podezření, že žádost zvládly podat jen velké firmy, které měly žádosti připravené dopředu.

Brněnský kavárník se ale nespoléhal jen na jednu banku. „Byl v tom megazmatek, obvolával jsem všechny do programu zapojené banky. Equa Bank říkala, že to budou dělat a že se do konce týdne ozvou jejich bankéři. Komerčka mi říkala, že se na to připravují, ale ještě to vůbec není nachystané. A že přes ně půjde podat žádost až v druhé půlce dubna. Z vlastní zkušenosti vím, že jeden známý to přes ně ve čtvrtek podával. Má středně velkou firmu a osobního bankéře. Ale malým podnikatelům to umožnit nechtěli,“ říká Dutkiewič.

Jeho slova potvrzuje nejmenovaný zdroj z bankovního prostředí. „Pár minut po otevření tam vyfičely stovky žádostí. V