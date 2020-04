Kaczyński hraje Polákům na nervy. Jeho lpění na květnových volbách se mění v psychodrama

Komentář Petra Janyšky: Polsko postihla pandemie koronaviru, jako každou jinou evropskou zemi. Země se zmítá v obavách, předseda vládní strany Jarosław Kaczyński ale jako by to nevnímal. Lpí na své utkvělé myšlence udržet v prezidentském křesle i v nastávajícím funkčním období „svého“ člověka – Andrzeje Dudu. Potřebuje získat dalších pět let, aby mohl dál předělávat zemi.

Pandemie přišla do Polska později než do zatím nejzasaženějších zemí a projevila se zmatkem, nekoordinovaností a nedostatkem ochranných pomůcek. Ve srovnání s Českou republikou mnohem většími a i náprava byla opožděnější. Polské zdravotnictví je po léta v horším stavu než české a to se teď zase projevilo. Přijatá opatření se v souhrnu víceméně kryjí (zavření škol, obchodů kromě potravin a lékáren, zákaz neodůvodněného pobývání na veřejném prostranství), jsou však přijímána chaoticky.

Země nevyhlásila stav nouze, jak jí ukládá ústava, znamenalo by to kompenzace firmám a na to podle jednoho vládního činitele státní rozpočet nemá. Opatření neřídí krizový štáb, všechna se přijímají na úrovni vyhlášek a nařízení. Kaczyński do čela všech veřejných institucí dosadil své spolustraníky, legitimace byla důležitější než kompetence. To se teď projevuje.

Chybí důvěra ve schopnosti těch, kdo rozhodují

Projevuje se také to, že země je rozdělena hlubokým příkopem na dvě poloviny, že města nedůvěřují vládě, nedůvěřují jí ani lékaři, ani učitelé. A především také významná část obyvatel. Vyčítají jí, že se snaží situaci lakovat narůžovo, uklidňovat planými frázemi, nemluvit o problémech.

Do toho Kaczyński přidělal Polákům jedno unikátní psychodrama, jaké nikdo jiný v Evropě nemá: chce stůj co stůj prezidentské volby, stanovené ještě před virem na 10. května. Tedy za měsíc. Je na to země a administrativa připravena? Vůbec. Přejí si to lidé? Nikoli, podle průzkumů pouhých devět procent obyvatel (tedy jen nejtvrdší příznivci předsedy strany PiS).

Veškerá opozice je proti, církev se od toho nápadu opatrně distancovala, za špatné řešení to nepříliš nahlas považuje i velká část politiků Kaczyńského pravice. Sdružení malých obcí prohlásilo, že nebudou volby organizovat, protože jejich starostí je zdraví a životy občanů.

Téměř nikdo si nemyslí, že se tyto volby budou konat, jen lidé z vládního tábora to neříkají nahlas. A nikdo dnes ještě neví,