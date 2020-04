Slyšíte to ticho? To samozvaní obhájci svobody slova reagují na Orbánův útok proti ní

Komentář Jana Moláčka: Vraťme se na chvíli v duchu do let 2015–2016, kdy tématem číslo jedna v Evropě byla migrační krize. A představme si, že by Angela Merkelová požadovala v Německu přijetí zákona, který by trestal až pětiletým vězením každého, kdo by o této krizi „šířil lži nebo zkreslené informace“, které by mohly „poplašit nebo zneklidnit velké množství lidí“ nebo „bránit úspěšné ochraně“ před riziky, která přináší.