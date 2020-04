Notes: Bankéři s bazukou a romantická izolace Robinsona Crusoea v době jistých nejistot

Nebezpečné nedostatky. Sto padesát zdravotníků odpovědělo v anketě Deníku N na otázku, jak jsou na tom s ochrannými pomůckami a prostředky. „Zdravotník, který pracuje s potvrzeným nebo s podezřelým případem nákazy Covid-19, by měl mít respirátor FFP2 nebo vyšší třídy ochrany, ochranu očí, ochranné oblečení (plášť, overal) s dlouhým rukávem a rukavice.“

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, radí a informuje. Mnohým zařízením (zejména pečovatelským a sociálním) ale nezbývá než pátrat. A získat pomůcky po vlastní ose. Od situace, kdy zdravotníci ošetřovali potenciálně nakažené pacienty jen v svépomocí spíchnutých rouškách, došlo k výraznému posunu, ale leckde je to pořád bída. Nebezpečná.

Bankéři s bazukou. Kritická situace si žádá výjimečných nástrojů a zbraní, které sice mohou vyřešit (ne)jeden problém, ale spoustu dalších napáchat. Bára Janáková se prokousala setsakramentsky složitou hmotou, kterou představuje problematika kolem záměru vlády udělit České národní bance krizovou možnost nakupovat i dluhopisy a akcie soukromých firem. Z rozhovorů se zasvěcenými zjistila, že pravomoc, která by měla uvolnit ruce centrální bance, by se v jejích příliš uvolněných rukách mohla stát ničivou protitankovou bazukou. Uklidňuje vás to?

Pipety, kapátka a kádinky. Jindy převážně politický komentátor Honza Moláček proniká do světa vědy a stojí to za to. Vyrazil na výlet do Českých Budějovic a navštívil tamní univerzitní laboratoře, kde studenti, studentky a vědci a vědkyně analyzují vzorky na přítomnost koronaviru. Při čtení jeho sugestivní reportáže vás budou od samého pipetování bolet ruce, od postávání kolem laboratorních stolů nohy, budete mít pocit, že se potíte úplně všude a že se vám chce už několik hodin strašně čůrat, ale nemůžete. Tahle práce je úmorná, vyčerpávající, nebezpečná, zodpovědná a k nezaplacení. A to doslova.

Zábavný podcast o ničem. Bylo to napínavé! Ale je to tu! Konečně, konečně se po čtyřech dnech vyjádřil hradní kancléř Vratislav Mynář ke zjištění našich reportérů, že dopis, ve kterém Čína vyhrožuje Česku kvůli plánované cestě někdejšího šéfa Senátu na Tchaj-wan, si vyžádal právě on.

Vyjádření je tu. A co jsme se s něj dozvěděli? Jste napjatí?

Tak se pohodlně posaďte a zaposlouchejte se… do podcastu Studio N. Budete překvapení. Zejména tím, kolik je možné se toho o Hradě a lidech kolem prezidenta od Filipa Titlbacha a Jakuba Zelenky dozvědět, i když se od hradního kancléře nedozvíte lautr nic.

Bezdomovci v době domácího vězení. V posledních týdnech jsme mnohem více než kdykoliv předtím (a mnohem pevněji, než si asi většina z nás představuje) připoutaní k domovu. Homeoffice, homeschooling, homework, homecooking, homedrinking… v našem antivirovém domácím vězení. Ale jak jsou na tom ti, kteří domov nemají? Prokop Vodrážka popisuje, jak se Praha snaží pomoct bezdomovcům. Mnozí z nich našli (alespoň přechodný) domov v některých turisty opuštěných hotelech a hostelech. Nenadálý luxus si pochvalují. A spokojení jsou i ti provozovatelé, kteří se vykašlali na předsudky a klíče od pokojů jim dali. Proč?

Skeptikové a těšitelé. Tak na který festival v létě se těšíte? Nebo – na který jste se těšili? Hudební publicista Petr Frinta se poptával pořadatelů oblíbených hudebních festivalů, jaké mají připravené scénáře v případě pokračujících omezení shromažďování. Většina z nich konečné rozhodnutí, zda festival uskuteční, zruší nebo přeloží, zatím odsouvá. Spolu s Umbertem Ecem se ptám: Jste skeptikové, nebo těšitelé? V prvním případě můžete být ještě pořád příjemně překvapeni, v tom druhém…

Jistá nejistota. V době, kdy jediná opravdová jistota je nejistota, je dobré mít alespoň své opěrné body. Redakce Deníku N (a jeho čtenáři) ho mají třeba v Petrovi Koubském, který po nocích načítá složité vědecké články, neúnavně kutá jako havíř v masivu dat a informací, vyrubává antracit a odděluje ho od hlušiny balastu a dezinformací. Vše pak vloží do souvislostí a elegantně vysvětlí. Tentokrát se snaží v moři nejistot k písčitému dnu ukotvit aspoň pár záchranných člunů, předkládá možné scénáře dalšího vývoje v Česku.

Romantická izolace. Taky jste v dětství snili o tom, jaké by to bylo být Robinson na opuštěném ostrově? Tak přesně to se splnilo Martinu Vaňkovi z Karlových Varů. Uvízl na ostrůvku Moorea vedle Tahiti, kde ho (i když ne tak úplně osamělého) uvěznily současné restrikce.

V rozhovoru s Honzou Kudláčkem to ale líčí docela romanticky: „V lese roste tropické ovoce, maniok. A jsme pět minut od moře. I teď v karanténě je dovoleno jeden den v týdnu rybařit, čehož využíváme, takže i v případě finanční nouze by se dalo přežít.“ Ale i tak přejeme panu Vaňkovi (a potažmo nám všem), aby z Dobrodružství Robinsona Crusoea nebyly Dva roky prázdnin.

Nouzový víkend. A jelikož je pátek (shodou okolností den, podle kterého dostal jméno Robinsonův věrný druh), na dva dny se odmlčí náš Notes. Nikoliv však přísun zpravodajství a publicistiky Deníku N. Ať už si na víkend přísun informací vypnete, nebo s námi zůstanete, přejeme vám, abyste další víkend v nouzovém stavu prožili s těmi, se kterými jste si (ať už dobrovolně, nebo méně dobrovolně) blízko, pokud možno i nadále v míru.