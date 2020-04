Orbán tyhle situace miluje. Když nebojuje s migranty a Sorosem, bojuje s virem, říká maďarská novinářka

Eszter Katusová působí v maďarské neziskové organizaci a investigativním webu Atlatszo.hu. Mluvili jsme s ní o tom, co pro novináře znamená nový zákon, který umožňuje vládě vládnout bez parlamentu a zavádí sankce za šíření falešných zpráv. „Vláda tvrdí, že nemocnice mají dostatek ochranných pomůcek. Uniklé informace ale vždy ukazují opak,“ říká novinářka, podle které může epidemie, pokud se ji podaří zvládnout s malým množstvím obětí, ještě upevnit Orbánovu už tak dominantní pozici.

Obáváte se trestu vězení za šíření fake news, který zákon zavádí?

Od vlády dostáváme jen minimum oficiálních dat a žádné odpovědi na naše otázky. Zároveň jsme pod velkým tlakem, protože lidé jsou hladoví po informacích, je tak lehčí udělat chybu. Premiér Viktor Orbán navíc nazval jeden z největších nezávislých maďarských zpravodajských webů „továrnou na fake news“. Je tedy možné, že kritické zprávy o vládních krocích budou vydávány za fake news. My sami se nebojíme, protože publikujeme pouze ověřené zprávy.

Momentálně ale běží více než třicet řízení kvůli šíření poplašné zprávy. To dříve nebylo. Zároveň není pravděpodobné, že by v dohledné době někoho zavřeli do vězení. Cílem je spíše podpořit autocenzuru v médiích.

Nový zákon znemožňuje během výjimečného stavu kontrolu parlamentem. Ten ale i tak už deset let kontroluje vládní strana Fidesz. Co se tedy mění?

Vláda může během výjimečného stavu vládnout bez omezení. Jak dlouho bude trvat, záleží na nich. To znemožňuje jakoukoli debatu.

Toto rozhodnutí, které působí diktátorsky, navíc může