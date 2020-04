Zavřené stadiony, haly a bazény vyhnaly vrcholové sportovce do parků. Zatímco atleti nebo fotbalisté si mohou v přírodě udržet kondici na vysoké úrovni, plavci mají smůlu. Pokud tedy netrénují v řece nebo rybníku, což je ale nyní dost náročné. „Stejně tak nenahradí plnohodnotný trénink ani plavání v malých soukromých bazénech,“ shodují se elitní plavci Jan Micka a Simona Kubová.

Plavci na suchu. „Kdyby nepřeložili olympiádu, skočím do přehrady,“ směje se Micka

Přestože se vedení Českého svazu plaveckých sportů s Národní sportovní agenturou snaží přesvědčit vládu, aby byl pro reprezentanty v období nouzového stavu k dispozici alespoň jeden závodní bazén, tak nejlepší tuzemští plavci už více než tři týdny nemohou plnohodnotně trénovat.

„Od nás žádost odešla, ale bohužel ještě není projednána. Tlačíme, aby to bylo co nejdříve, ale není to na nás,“ vysvětluje Jakub Večerka z Národní sportovní agentury.

Mezinárodní olympijský výbor sice už posunul hry v Tokiu na příští rok, nicméně plavce v srpnu čeká evropský šampionát, na kterém budou někteří ještě usilovat o splnění olympijského limitu.

„Bohužel nařízení nouzového stavu velice komplikuje přípravu vrcholových sportovců. Nicméně chápeme, že zdraví lidí a společnosti je to nejdůležitější, a rozumíme tomu, že se na řešení naší situace ještě nedostala řada, byť nás to velmi mrzí,“ dodává generální sekretář svazu Jakub Tesárek.

A tak elitní čeští plavci včetně Jana Micky nebo Simony Kubové (za svobodna Baumrtové) plavali v závodních drahách naposled