Začátek nové zahradní sezony zastihl Čechy v karanténě. V době nejisté perspektivy může to, že něco zasadíme a vidíme to růst, přinést důvěru, že přírodní řád se nemění a dobře to dopadne, říká zahradní architekt Ferdinand Leffler.

Vysaďte stromy, zaryjte ruce do hlíny. Udělá vám to dobře, radí zahradník Ferdinand Leffler

„Nikdo nevíme, co bude. Jestli se život vrátí do normálu, nakolik a kdy. Zasadit kytku, vidět ji růst, kvést, případně dokonce dát plod, to může být léčivé pro všechny, komu ta perspektiva teď chybí. I já jsem zatím hlubší depresi nepodlehl jen proto, že se neustále dívám na něco, co roste. Pozoruju kytky a vidím, že planeta se o sebe postará, že všechno nakonec dobře dopadne.

Člověku dělá strašně dobře, když je obklopený zelení. Ani si kolikrát neuvědomí, jak uklidňující to je. V době omezeného vycházení je příroda jedním z mála míst, kde si člověk smysluplně odpočine od pesimistických výhledů. Práce s rostlinami je nejlepší relax, jaký si teď může dopřát. Lidé mají čas a potřebují přijít na jiné myšlenky – hrabat se rukama v hlíně může přinést potřebný duševní klid.

Všiml jsem si, že se teď lidé