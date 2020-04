Ošetřovné, kůrovec i odklad splátek. Premiér chodí kvůli Agrofertu za dveře i při videokonferencích

Vláda v posledních dnech při řešení dopadů koronaviru na hospodářství jedná i bez svého předsedy. Některá z přijatých opatření by totiž mohla pozitivně ovlivnit i ekonomickou sílu holdingu Agrofert, a proto během jejich projednávání zůstává Andrej Babiš „za dveřmi“. A to i v době, kdy kabinet zasedá na dálku pomocí videokonference.

Naposledy se premiér Babiš zdržel hlasování na vládě minulou středu. Kabinet tehdy rozhodoval o materiálu šéfky státní kasy Aleny Schillerové (za ANO), který se týkal splácení úvěrů. „Důvodem zdržení se hlasování předsedy vlády je uplatnění preventivního přístupu, tedy zdržení se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést ke střetu zájmů předsedy vlády se zájmy Evropské unie, jako vhodného opatření,“ zní už obligátní zdůvodnění v zápisu z jednání.

Byla to přitom výjimka oproti tomu, jak se Babiš zachoval u jiných bodů, kde by mohl být podezříván ze střetu zájmů – to totiž odešel z místnosti úplně. V době pandemie koronaviru, respektive nouzového stavu, začal Babiš z jednání vlastního kabinetu odcházet 26. března. Vláda měla tehdy na programu kromě jiného i body ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), které přisypaly českým zemědělcům a potravinářům 4,3 miliardy korun.

Většina z těchto peněz byla určena na posílení Programu rozvoje venkova. Toman si od tohoto kroku sliboval, že více než dvě miliardy budou zemědělci moct využít na investice do vlastních podniků. Jeho krok byl motivován posílením potravinové soběstačnosti, nešlo v něm o náhrady ušlých zisků nebo škod způsobených rozhodnutími vlády v souvislosti s bojem proti viru.

Investice z tohoto dotačního titulu přitom v minulosti čerpaly i podniky předsedy vlády Andreje Babiše. Například